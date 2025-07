EVO 20: 20 GB e minuti illimitati a 4,90€, solo fino al 24 luglio

Hai presente quelle offerte che sembrano troppo belle per essere vere e poi scopri l’inghippo nelle note scritte in piccolo, tipo font 6, in fondo alla pagina? Ecco, questa non è una di quelle. CoopVoce l’ha pensata chiara, diretta e – udite udite – davvero conveniente. Ma c’è un piccolo dettaglio: hai tempo solo fino al 24 luglio.

20 GB e minuti illimitati a 4,90€? Hai tempo fino al 24 luglio

L’offerta si chiama EVO 20 e, a dispetto del nome da supercar futuristica, è una promozione telefonica che potrebbe seriamente far venir voglia di cambiare operatore. Perché? Perché con 4,90 euro al mese (sì, hai letto bene) ti porti a casa 20 GB alla massima velocità, minuti illimitati, 1000 SMS e tutta una serie di vantaggi che, onestamente, non siamo più abituati a vedere senza un asterisco vicino.

Ma la parte davvero interessante è che questa cifra non cambia mai. Nessun “costo rimodulato”, nessuna brutta sorpresa dopo sei mesi. CoopVoce ha una politica precisa: le tariffe non si toccano. Quello che sottoscrivi oggi, resta tuo per sempre.

E poi, c’è anche il lato pratico. Puoi fare tutto online: richiedere la SIM, riceverla a casa, attivarla. Nessuna spedizione da pagare, nessuna attivazione da sborsare. Se invece sei di quelli che amano ancora l’esperienza in negozio (con la scusa per prendere due biscotti al volo), puoi ritirare tutto direttamente in un punto vendita Coop. Sempre gratis.

La rete? Affidabile al 99,8% e supportata dalla tecnologia 4G e VoLTE, quindi puoi navigare e telefonare contemporaneamente con una qualità audio davvero alta. E se ti trovi all’estero, in uno dei paesi dell’Unione Europea, niente ansie da roaming: i tuoi Giga viaggiano con te, esattamente come se fossi in Italia (per i primi 30 giorni di ogni trasferta).

Che tu sia un minimalista digitale o uno che ha mille dispositivi connessi in hotspot, qui trovi spazio per tutti. Nessun vincolo, niente numeri a sovrapprezzo, e assistenza sia via app che con un umano vero.

Se stavi pensando di cambiare operatore… questa è decisamente una buona scusa.