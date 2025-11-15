WhatsApp, come cambia con l’arrivo dell’interoperatività

WhatsApp in questo periodo sta effettuando dei cambiamenti davvero epocali. Le novità che arriveranno nei prossimi mesi andranno a stravolgere completamente la piattaforma di Meta, in un modo, mai visto prima.

Uno dei cambiamenti più significativi, che rivoluzionerà per sempre non solo WhatsApp, ma anche le altre applicazioni per la messaggistica istantanea, sarà interoperabilità. Grazie a ciò gli utenti potranno scambiare messaggi con altri contatti che scrivono da altre piattaforme. Questa novità è un obbligo normativo introdotto con il Digital Markets Act, che stabilisce che piattaforme come WhatsApp, che hanno una posizione di dominio sul mercato, debbano per obbligo diventare interoperative e creare collegamenti con applicazioni concorrenti.

WhatsApp, quali saranno i cambiamenti?

WhatsApp dunque, in Unione Europea dovrà supportare l’interoperabilità voluta dal DMA. Questa funzione verrà sviluppata piano piano, il che significa che all’inizio sarà disponibile soltanto per un numero limitato di piattaforme e anche per un numero limitato di funzioni dell’app di Meta.

Ciò significa che gli utenti presenti su WhatsApp potranno inviare messaggi sugli utenti presenti su altre piattaforme, tra cui le prime che saranno compatibili sono BirdyChat e Haiket. Con il tempo sicuramente ci sarà la compatibilità anche con altre piattaforme.

Siccome WhatsApp ha delle regole rigide per quanto riguarda la privacy e la sicurezza degli utenti, grazie all’utilizzo della tecnologia crittografia end-to-end, le altre piattaforme per stabilire questa interoperabilità dovranno aderire anch’esse a questi protocolli.

Invece per quanto riguarda ciò che cambierà per gli utenti, non sarà molto. Semplicemente si avranno delle chat separate, dunque dei cambiamenti nell’interfaccia che permetterà di scindere le chat che un utente ha su WhatsApp, da quelle con app di terze parti.

Il cambiamento promette di essere davvero rivoluzionario, perché dei servizi così importanti si metteranno a disposizione, permettendo questa interoperabilità, con lo scopo proprio di creare un mercato più equo e trasparente per tutti.