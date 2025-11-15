Google ha annunciato un nuovo passo avanti per la sua app Wallet. Cioè la piattaforma che trasforma lo smartphone in un portafoglio digitale e multifunzione. L’azienda di Mountain View vuole rendere l’esperienza dei suoi utenti più utile, ma anche personalizzata. Sfruttando soprattutto i dati derivati dagli acquisti effettuati tramite Google Pay e dai pass salvati all’interno dell’app. Come ad esempio le carte fedeltà, i biglietti o le carte di imbarco. Inizialmente questa funzione sarà disponibile però solo negli Stati Uniti. Ma l’espansione a livello internazionale sembra già nei piani futuri.

Secondo quanto spiegato sul blog ufficiale The Keyword, le nuove impostazioni consentiranno a Wallet di offrire dei suggerimenti e delle promozioni più mirate. Che saranno basate sulle abitudini e sulle preferenze degli utenti. Il sistema sarà in grado, per esempio, di mostrare le offerte speciali legate ai marchi preferiti. Oppure, anche, di segnalare gli eventi e le promozioni in linea con gli interessi personali. Uno degli obiettivi è quello di far scoprire “ciò che ami e persino qualcosa di nuovo”. Come ha scritto Google. Ma sempre lasciando però il pieno controllo all’utente. Sarà lui a poter scegliere se attivare o meno la funzione.

Google Wallet diventa più personalizzazione, ma con il rispetto della privacy al centro

Il tema della privacy resta comunque cruciale in questo aggiornamento. Google ha infatti assicurato che nessun dato verrà venduto a società terze. E che quindi le informazioni sensibili non saranno utilizzate per creare degli annunci mirati. Tutti gli utenti potranno modificare in qualsiasi momento le loro impostazioni della personalizzazione. Disattivando completamente la funzione o limitandola ai soli consigli in app.

Per ora l’esperienza “intelligente” di Google Wallet sarà testata negli Stati Uniti. Ma è probabile che nei prossimi mesi raggiunga anche l’Europa. In attesa del rilascio a livello globale, gli utenti possono già prepararsi aggiornando Google Wallet e i Play Services tramite il Play Store. Così da ricevere automaticamente le novità quando saranno disponibili.