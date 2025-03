Firefox cresce in Europa grazie al Digital Markets Act

Le preferenze di navigazione degli europei stanno cambiando rapidamente. La Digital Markets Act (DMA) sembra essere il principale responsabile di questa evoluzione. Tale regolamento, entrato in vigore nel novembre 2022, ha introdotto misure per garantire maggiore libertà di scelta agli utenti, limitando il dominio delle Big Tech nel settore dei browser. Uno degli effetti più evidenti è stato il notevole aumento degli utenti di Firefox, il browser di Mozilla. Il quale ha beneficiato dell’obbligo imposto alle aziende di offrire alternative ai programmi preinstallati.

Firefox cresce grazie ad una maggiore libertà di scelta, ma la strada è ancora lunga

In particolare, la crescita di Firefox è stata registrata in Germania. Ovvero due dei mercati più importanti d’Europa, dove il numero di utenti attivi giornalieri di Firefox è aumentato rispettivamente del 99% e del 111%. Un dato impressionante, che evidenzia come molte persone abbiano colto l’opportunità di provare un’alternativa ai browser più diffusi, come Google Chrome e Safari.

Questa crescita è legata a un cambiamento concreto introdotto nel 2024. Cioè la comparsa di schermate di selezione del browser sui dispositivi mobili. Con l’aggiornamento a iOS 18.2 e le nuove impostazioni su Android, gli utenti hanno infatti potuto scegliere il proprio browser preferito senza dover affrontare complicate impostazioni manuali. Prima di questa modifica, la maggior parte delle persone utilizzava semplicemente il browser preinstallato, senza esplorare altre opzioni.

Mozilla ha accolto con favore l’impatto positivo del DMA. Sottolineando come una maggiore libertà di scelta favorisca l’innovazione e migliori l’esperienza di navigazione. Firefox è noto per le sue funzionalità avanzate, tra cui strumenti di protezione della privacy e un’interfaccia personalizzabile. Due elementi che lo rendono una valida alternativa ai browser più diffusi.

La regolamentazione però non è ancora perfetta. Mozilla ha segnalato che alcune grandi aziende tecnologiche non si sono completamente adeguate al DMA e potrebbero ostacolare ulteriori progressi. Senza un’applicazione rigorosa delle normative, il rischio è che i colossi del settore trovino modi per mantenere il proprio dominio. Riducendo così l’impatto positivo delle nuove regole.