OnePlus Nord 5 5G ora su Aliexpress ad un prezzo IMBATTIBILE

Le occasioni su Aliexpress non finiscono mai, ma quella odierna è davvero imperdibile. Il noto store di shopping online sta infatti proponendo all’acquisto un fantastico smartphone del produttore tech OnePlus. Ci stiamo riferendo al nuovo OnePlus Nord 5. Quest’ultimo è un ottimo smartphone che solitamente costa molto. Tuttavia, grazie al favoloso sconto proposto da Aliexpress pari al 38%, gli utenti potranno portarselo a casa ad un ottimo prezzo di soli 354,78 euro nel taglio di memoria con 8 GB di RAM e 256 GB di storage interno. Lo smartphone sarà spedito direttamente a casa degli utenti in circa 7 giorni lavorativi. Per tutti gli interessati, basterà seguire QUESTO LINK per acquistarlo.

Aliexpress, OnePlus Nord 5 5G a questo prezzo è davvero un affare

Sul noto store di shopping online Aliexpress il nuovo OnePlus Nord 5 5G è davvero un affare. Questo smartphone è infatti completo e prestante. Sotto alla scocca batte infatti uno dei processori più potenti di casa Qualcomm. Si tratta del soc Snapdragon 8s Gen 3. Come già detto, quest’ultimo viene supportato con 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage interno nella versione scontata. Sullo store è comunque disponibile all’acquisto anche la versione con 12 GB di memoria RAM e 512 GB di storage interno.

Sulla parte frontale troviamo poi un display con tecnologia AMOLED. Si tratta un pannello con una diagonale pari a 6.83 pollici con una elevata risoluzione e con una elevata frequenza di aggiornamento pari ad addirittura 144Hz. Dal punto di vista dell’autonomia, poi, lo smartphone stupisce. A bordo è infatti presente una grande batteria con una capienza pari a 6800 mah con supporto alla ricarica rapida da 80W.

Come già detto, al momento il nuovo OnePlus Nord 5 5G è disponibile all’acquisto sul noto store di shopping online Aliexpress con un ottimo sconto pari al 38%. La spedizione parte dalla Spagna, con consegna prevista entro circa 7 giorni lavorativi. Per tutti gli interessati, è disponibile a QUESTO LINK.