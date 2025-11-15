BYD e la rete di fornitori italiani: una nuova occasione per il marchio

La rapida espansione di BYD in Europa sta portando l’azienda cinese a cercare partner affidabili per costruire una catena di fornitura competitiva e pronta a supportare le prossime produzioni in Europa. Con lo stabilimento ungherese vicino all’apertura e il nuovo impianto turco previsto per il prossimo anno, BYD sta stringendo contatti con diverse realtà industriali europee. Tra queste, ha individuato 85 aziende italiane, in gran parte situate nel torinese, un’area legata al settore automobilistico e da sempre punto di riferimento per componenti di alta qualità. Per molte di queste imprese, che negli ultimi anni hanno subito un rallentamento, collaborare con un colosso come BYD potrebbe rappresentare una vera possibilità di crescita e rilancio.

BYD e la questione energetica: un ostacolo che non ferma gli investimenti

Nonostante l’apprezzamento per le competenze italiane, BYD ha però evidenziato un problema che da anni penalizza il nostro Paese, gli alti costi dell’energia. Come spiegato da Alfredo Altavilla, special advisor del gruppo, l’industria italiana offre una qualità che ha impressionato positivamente i dirigenti cinesi, ma l’elevato prezzo dell’energia rischia di limitarne la competitività rispetto ad altri mercati europei.

Questo problema, ben noto anche ad altri investitori internazionali, rappresenta un freno che continua a pesare sulla capacità del nostro Paese di attrarre nuove produzioni. Nonostante ciò, la scelta di BYD di puntare su un numero ampio di aziende italiane dimostra una chiara volontà di costruire una rete industriale sul territorio europeo. Le nuove fabbriche in Ungheria e Turchia avranno un ruolo importante in questo progetto, poiché permetteranno al gruppo di aumentare i volumi e ridurre i tempi di distribuzione.

Il primo modello destinato alla produzione europea sarà la BYD Dolphin Surf, un segnale che conferma come l’ azienda voglia velocizzare l’ingresso nella fascia di mercato più competitiva. Insomma, per l’Italia, questa apertura potrebbe rappresentare un potenziale punto di svolta.