BYD Dolphin Surf: la nuova offerta elettrica alla portata di tutti

Con il debutto della BYD Dolphin Surf sul mercato europeo, il produttore cinese fa un passo avanti verso la conquista del settore delle compatte elettriche. Un’auto piccola solo nelle dimensioni, ma ricca nei contenuti. Grazie a un prezzo di partenza inferiore ai 19.000€, la nuova Dolphin Surf punta a conquistare chi cerca un’alternativa elettrica economica senza rinunciare a comfort e tecnologia.

Praticità e prestazioni: le tre versioni della BYD Dolphin Surf conquistano per equilibrio e autonomia

Nonostante la lunghezza inferiore ai quattro metri, lo spazio a bordo è sfruttato al meglio. Gli interni, caratterizzati da uno stile minimalista, si presentano curati e ordinati. Il numero ridotto di comandi fisici lascia spazio a un’interfaccia digitale moderna e intuitiva. Il cruscotto digitale presenta un display centrale da 10,1” che può essere rivolto sia in orizzontale che in verticale, come su tutte le BYD. Il sistema di intrattenimento è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Non manca la possibilità di controllare quasi tutte le funzioni dell’auto direttamente dal display touch, anche se rimangono alcuni comandi fisici per il climatizzatore.

La consolle centrale integra due portabicchieri, un vano portaoggetti e un pad per la ricarica wireless. I sedili, a seconda della versione, offrono regolazione elettrica e riscaldamento. Nell’abitacolo si contano ben venti vani portaoggetti, un record per la categoria. La BYD Dolphin Surf è omologata per quattro persone, con un passo di 2,5 metri che garantisce comfort anche a chi viaggia dietro. Anche sul piano della capacità di carico vi sono delle sorprese. Il bagagliaio offre 308 litri in configurazione standard, che diventano oltre mille abbassando i sedili posteriori. Numeri difficili da trovare in altre elettriche di pari dimensioni.

Tre le versioni disponibili vi sono Active, Boost e Comfort. La prima monta una batteria da 30kWh con un motore da 65kW, autonomia di 220km. La Boost mantiene la stessa potenza ma porta la batteria a 43,2kWh e l’autonomia a 322km. Al vertice la Comfort, che offre un motore da 115kW e percorre 310 km. Anche le prestazioni sono brillanti: lo scatto da 0 a 100km/h varia tra 9,1 e 12,1 secondi a seconda dell’allestimento. Il prezzo parte da 18.990€.