Xiaomi: arriva la smart camera specializzata in videochiamate

Il mercato tecnologico cinese è sempre più orientato alla domotica intelligente. In tale contesto, Xiaomi continua a rafforzare la propria presenza con dispositivi pensati per semplificare la vita quotidiana degli utenti. L’ultima proposta arriva dal marchio Mijia, che ha introdotto la Smart Camera Video Call Version. Si tratta di una videocamera progettata per combinare funzioni di sorveglianza domestica e videochiamate in un unico prodotto compatto e accessibile. Il dispositivo si distingue per un design essenziale e squadrato, con dimensioni simili a quelle di un termometro digitale da tavolo o di un termostato smart. La parte frontale è divisa in due sezioni: a sinistra un display da 3,5 pollici, a destra una fotocamera da 4 MP con apertura f/1.6, capace di registrare immagini nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione. A completare il quadro, la visione notturna a infrarossi consente il monitoraggio continuo dell’ambiente.

Xiaomi Presenta la sua nuova Smart Camera: ecco i dettagli

Tra le caratteristiche “intelligenti”, il display permette di visualizzare informazioni in tempo reale. È, inoltre, previsto un sistema di allarme e funzione SOS dedicata a situazioni di emergenza. Le registrazioni video possono essere archiviate in cloud, su NAS o su scheda di memoria, offrendo diverse modalità di gestione dei dati a seconda delle preferenze dell’utente.

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Per le videochiamate, Xiaomi non ha ancora fornito dettagli completi sul funzionamento, ma ha confermato la possibilità di avviare le conversazioni tramite l’app ufficiale Mi Home. O anche attraverso WeChat, la piattaforma di messaggistica più popolare in Cina. Il prezzo di lancio, fissato a 175 renminbi (circa 21 euro al cambio attuale), sottolinea la strategia di Xiaomi di puntare su prodotti economici, ma funzionali.

Il debutto della Smart Camera Video Call Version si inserisce così in una più ampia tendenza del settore: quella di integrare comunicazione, sicurezza e assistenza in un unico dispositivo domestico. La mossa di Xiaomi evidenzia la ricerca di un equilibrio tra connessione costante e comfort domestico. In un’epoca in cui la tecnologia non si limita più a connettere persone, ma anche spazi e abitudini quotidiane.