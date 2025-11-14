Cassini rivela: anche il polo nord di Encelado emette calore

Encelado sembra il tipo di posto che, se fosse un personaggio di un film, sarebbe quello silenzioso ma pieno di segreti. Da fuori, appare come una sfera ghiacciata che orbita pazientemente attorno a Saturno, piccola e brillante come un frammento dimenticato di luce. Ma sotto quella superficie gelida, gli scienziati continuano a scoprire indizi che fanno pensare a qualcosa di molto più interessante: un mondo vivo, dinamico e forse persino abitabile.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Encelado riaccende la ricerca di vita nello spazio profondo

Un nuovo studio, firmato da un team delle università di Oxford e Tucson, ha infatti trovato prove di un flusso di calore anche al polo nord della luna, e non solo al sud, come si credeva fino a poco tempo fa. È un dettaglio che cambia parecchie cose: significa che l’oceano nascosto sotto il ghiaccio di Encelado potrebbe essere più stabile e “attivo” di quanto pensassimo, e che le condizioni per la vita non sarebbero limitate a un’unica zona. Insomma, quel mondo lontano e apparentemente morto nasconde un cuore che batte sotto chilometri di ghiaccio.

La sonda Cassini, che ha osservato Saturno e le sue lune per oltre dieci anni, è la grande protagonista di questa scoperta. Analizzando le immagini e i dati raccolti tra il 2005 e il 2015, i ricercatori hanno confrontato le temperature registrate durante l’inverno e l’estate del polo nord, notando che il calore interno non è affatto trascurabile. Quel calore proviene dall’interno della luna, dove la gravità di Saturno esercita una forza tale da deformarne il nucleo, generando energia termica — un fenomeno chiamato riscaldamento mareale. È lo stesso meccanismo che tiene l’oceano sotterraneo allo stato liquido, un vero miracolo cosmico in un luogo dove la temperatura esterna tocca i –223 gradi.

La crosta di ghiaccio che lo separa da noi è spessa circa 25 chilometri, ma al polo nord si assottiglia un po’, arrivando a circa venti. Lì sotto, a quanto pare, l’acqua scorre, ribolle, scambia calore e forse anche nutrienti. Per i ricercatori, è un indizio fondamentale: un ambiente che riesce a mantenere questo equilibrio per milioni di anni potrebbe essere stato in grado di ospitare forme di vita microbiche, proprio come quelle che abitano i fondali oceanici terrestri.

La dottoressa Georgina Miles, che guida parte del team, ha spiegato che la vera domanda ora è da quanto tempo quell’oceano esiste. Se davvero è lì da centinaia di milioni di anni, allora Encelado non sarebbe solo un satellite affascinante, ma una delle candidate più credibili per ospitare la vita al di fuori della Terra. E pensare che tutto questo si nasconde sotto un manto di ghiaccio bianco, lontano un miliardo e mezzo di chilometri da noi, rende la cosa ancora più poetica: forse la vita, anche nei luoghi più freddi e silenziosi, trova sempre un modo per farsi sentire.