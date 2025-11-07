Xiaomi: arriva il nuovo scaldabagno smart

Xiaomi continua ad investire nel settore delle case smart. A tal proposito, l’azienda ha presentato il Mijia Smart Gas Water Heater 2 Silent Zero Cold Water 16L Edition. Si tratta di un dispositivo che punta su silenziosità, precisione e connessione con l’ecosistema digitale del brand. Presentato sul mercato cinese a 2.499 yuan, circa 351 euro, lo scaldabagno presenta una certa cura progettuale dedicata alla riduzione del rumore. Grazie a una struttura interna a nove strati insonorizzanti, il dispositivo ha ottenuto la certificazione CHCT di livello 1 in qualità acustica. Tale caratteristica lo rende adatto a contesti abitativi moderni, spesso caratterizzati da spazi ridotti e pareti sottili.

Xiaomi presenta il nuovo scaldabagno intelligente: ecco i dettagli

La ricerca di efficienza non ha compromesso le dimensioni. Il nuovo scaldabagno risulta circa il 21% più compatto rispetto al modello precedente. Ciò pur mantenendo una capacità di 16 litri. In tal modo garantisce un’erogazione costante di acqua calda in più punti della casa. Un aspetto che ne rafforza la praticità d’uso. Inoltre, Xiaomi ha puntato su un sistema di controllo termico ad alta precisione, in grado di mantenere la temperatura entro una variazione massima di 0,3 °C. Il merito va al meccanismo a doppio servocomando dell’acqua, progettato per evitare gli sbalzi termici che spesso accompagnano i tradizionali scaldabagni a gas.

A completare il profilo funzionale ci sono quattro modalità di riscaldamento (automatica a tempo, controllata dal flusso, manuale e connessa). Le quali sono state pensate per adattarsi alle diverse abitudini degli utenti. Sul fronte della connettività, il dispositivo si integra pienamente con HyperOS Connect. Tramite l’app Mi Home, gli utenti possono gestire da remoto la temperatura dell’acqua, programmare accensioni o spegnimenti e impostare automazioni coordinate con altri dispositivi. Al momento, il prodotto è disponibile solo in Cina, ma l’interesse di Xiaomi verso i mercati europei lascia intravedere possibili sviluppi. Non resta che attendere per l’arrivo di possibili novità riguardo il nuovo scaldabagno.