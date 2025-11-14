Samsung: arrivano le più efficienti RAM LPDDR6

Il settore delle memorie per dispositivi mobili si prepara a un salto tecnologico importante grazie a Samsung. L’azienda sudcoreana ha presentato le sue LPDDR6, destinate a rivoluzionare il modo in cui smartphone e laptop gestiscono dati e consumi energetici. Samsung ha scelto di puntare su un approccio incentrato sull’efficienza e sulla capacità di sostenere carichi di lavoro sempre più complessi. In particolare per le applicazioni basate su intelligenza artificiale on-device, che richiedono elevate performance senza compromettere la durata della batteria. A livello produttivo, le nuove memorie sfruttano un processo a 12 nanometri, risultato dell’esperienza consolidata di Samsung nella miniaturizzazione dei chip. Ciò ha permesso di ottenere un miglioramento dell’efficienza energetica del 21% rispetto alle LPDDR5X precedenti. Il tutto grazie a un sistema di gestione dinamica dell’alimentazione in grado di ottimizzare i consumi in base al carico di lavoro effettivo.

Samsung: ecco le caratteristiche delle nuove RAM LPDDR6

Sul piano delle prestazioni pure, le LPDDR6 raggiungono una velocità di trasferimento dati fino a 10,7 Gbps. Un valore che conferma la capacità dei chip Samsung di sostenere applicazioni ad alto traffico dati. Il vero vantaggio tecnico deriva dalla larghezza di banda più ampia. Il bus passa dai 16 bit delle LPDDR5X a 24 bit, con due canali a 12 bit ciascuno. Tale incremento del 50% permette di raggiungere una banda di memoria massima di circa 128 GB/s. Un aumento significativo rispetto agli 85 GB/s delle memorie precedenti.

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L’integrazione delle LPDDR6 è prevista per la futura serie Galaxy S26, attesa all’inizio del 2026. In combinazione con le memorie di archiviazione UFS 4.1 e i processori di nuova generazione, tali RAM forniranno il supporto necessario per sfruttare appieno le capacità di calcolo richieste dalle applicazioni AI.

Il lancio delle LPDDR6 da parte di Samsung segna non solo un progresso tecnico, ma anche un segnale della direzione futura del settore. Le aziende continuano a lavorare per trovare un equilibrio sempre più stretto tra prestazioni elevate ed efficienza energetica.