Xbox, Silent Hill 2 arriva il 21 novembre: data svelata dal Microsoft Store

Dopo settimane di indizi e speculazioni, è arrivata una prova concreta. Secondo quanto riportato dal portale TrueAchievements, che ha analizzato i metadati del Microsoft Store, il remake del capolavoro horror psicologico di Konami sviluppato da Bloober Team sarà disponibile su Xbox Series X|S e PC a partire da venerdì 21 novembre 2025.

La pagina del Microsoft Store ha rivelato non solo la data di uscita, ma anche la presenza di una Deluxe Edition che includerà artbook digitale, colonna sonora ufficiale e contenuti bonus per i fan più appassionati. Si tratta di un pacchetto pensato per celebrare uno dei titoli più iconici della storia dei videogiochi horror, che dopo oltre vent’anni torna in una veste completamente rinnovata grazie all’uso dell’Unreal Engine 5, con grafica e animazioni di nuova generazione. Nonostante l’assenza temporanea della designazione Xbox Play Anywhere, è probabile che il titolo offra la compatibilità anche per console e PC

Xbox Partner Preview, possibile l’annuncio ufficiale di Silent Hill 2 a breve

Oltre al ritorno del protagonista James Sunderland e alla misteriosa cittadina di Silent Hill, i fan possono aspettarsi un sistema di combattimento migliorato, un comparto audio immersivo in 3D e una ricostruzione fedele dell’atmosfera psicologica che rese celebre l’originale del 2001.

L’indiscrezione sulla data di uscita alimenta le voci su un imminente evento Xbox Partner Preview, che dovrebbe tenersi a breve per mostrare i principali titoli in arrivo dai partner editoriali di Microsoft. L’inserimento di Silent Hill 2 nel programma dell’evento avrebbe perfettamente senso. La vetrina permetterebbe infatti di rilanciare l’hype mediatico a ridosso del debutto ufficiale, mostrando gameplay aggiornati e dettagli sulle edizioni disponibili.

Per Xbox si tratterebbe di un colpo importante, capace di rafforzare la propria offerta nel settore horror e di arricchire il catalogo del Game Pass. Il 21 novembre segnerà quindi non solo un ritorno attesissimo, ma anche un nuovo capitolo nella rivalità tra piattaforme, con Xbox pronta a immergersi ufficialmente nell’incubo di Silent Hill.