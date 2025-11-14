Ad
OnePlus 13R e OnePlus 12 si aggiornano a OxygenOS 16 e Android 16: tutte le novità del rollout

Animazioni più fluide, AI potenziata, multitasking migliorato e nuova interfaccia Flux: ecco cosa cambia con l’update.

scritto da Manuel De Pandis 2 Minuti lettura
OnePlus 13

Dopo un mese di test in beta, OnePlus ha avviato il rollout ufficiale di OxygenOS 16 basato su Android 16 per due dei suoi modelli più apprezzati: OnePlus 13R e OnePlus 12. L’aggiornamento, inizialmente in distribuzione in India, arriverà a livello globale nei prossimi giorni e introduce un pacchetto di novità molto ampio — tra intelligenza artificiale, ottimizzazioni grafiche e un nuovo design del sistema.

OxygenOS 16: cosa cambia su OnePlus 13R e 12

OnePlus continua a portare avanti la sua filosofia “Fast & Smooth”, e con Android 16 la sensazione di fluidità raggiunge un nuovo livello. Le due build — CPH2691_16.0.0.205(EX01) per OnePlus 13R e CPH2573_16.0.0.201(EX01) per OnePlus 12 — pesano diversi gigabyte, segno di un aggiornamento profondo e strutturale.

Tra le novità più importanti troviamo:

  • Animazioni completamente rinnovate, più naturali e con transizioni dinamiche nella barra di stato, nel drawer e nei controlli rapidi.
  • Nuovo Trinity Engine, in grado di ottimizzare in tempo reale prestazioni, consumi e gestione termica durante gioco, multitasking o uso prolungato della fotocamera.
  • AI Assistant e Mind Space, funzioni di produttività potenziate con suggerimenti intelligenti, ricerche nei contenuti salvati e creazione automatica di raccolte.
  • AI Writer e AI VoiceScribe, strumenti avanzati per generare testi, riassunti e trascrizioni vocali con riconoscimento contestuale.
  • Galleria e Editor video migliorati, con nuove opzioni di montaggio, slow motion, collage e gestione HDR.
  • Nuova interfaccia Flux, con icone più realistiche, sfondi dinamici, effetti di profondità e widget interattivi.
  • One Serif Font, il nuovo carattere di sistema con look editoriale pensato per la leggibilità.

Design, fluidità e personalizzazione

La nuova Home Flux introduce icone in stile “light field”, che reagiscono alla luce e danno un senso di profondità all’interfaccia. Gli utenti possono ridimensionare icone e cartelle, modificare la griglia della schermata e impostare temi AI-adattivi, che cambiano automaticamente colori e stili in base allo sfondo. Il risultato è un’interfaccia più dinamica, moderna e coerente, con effetti visivi Aurora e animazioni di luce organiche durante la ricarica o lo sblocco con impronta digitale.

Intelligenza artificiale: il cuore di OxygenOS 16

Il vero salto generazionale è l’integrazione dell’AI nativa nel sistema.

  • OnePlus introduce una suite di strumenti intelligenti che spaziano dalla scrittura automatica alla gestione vocale, fino all’organizzazione dei contenuti:
  • AI Writer genera testi e post partendo da foto o appunti, utile per social, riassunti o presentazioni.
  • AI Notes consente di selezionare blocchi di testo, immagini o tabelle per spostarli con un semplice swipe.
  • AI Recorder riconosce automaticamente contesti (riunioni, lezioni, interviste) e crea trascrizioni con sintesi automatica.
  • AI Portrait Glow ottimizza l’illuminazione dei volti anche in condizioni di scarsa luce.
