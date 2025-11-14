OnePlus 13

Dopo un mese di test in beta, OnePlus ha avviato il rollout ufficiale di OxygenOS 16 basato su Android 16 per due dei suoi modelli più apprezzati: OnePlus 13R e OnePlus 12. L’aggiornamento, inizialmente in distribuzione in India, arriverà a livello globale nei prossimi giorni e introduce un pacchetto di novità molto ampio — tra intelligenza artificiale, ottimizzazioni grafiche e un nuovo design del sistema.

OxygenOS 16: cosa cambia su OnePlus 13R e 12

OnePlus continua a portare avanti la sua filosofia “Fast & Smooth”, e con Android 16 la sensazione di fluidità raggiunge un nuovo livello. Le due build — CPH2691_16.0.0.205(EX01) per OnePlus 13R e CPH2573_16.0.0.201(EX01) per OnePlus 12 — pesano diversi gigabyte, segno di un aggiornamento profondo e strutturale.

Tra le novità più importanti troviamo:

Animazioni completamente rinnovate, più naturali e con transizioni dinamiche nella barra di stato, nel drawer e nei controlli rapidi.

Nuovo Trinity Engine, in grado di ottimizzare in tempo reale prestazioni, consumi e gestione termica durante gioco, multitasking o uso prolungato della fotocamera.

AI Assistant e Mind Space, funzioni di produttività potenziate con suggerimenti intelligenti, ricerche nei contenuti salvati e creazione automatica di raccolte.

AI Writer e AI VoiceScribe, strumenti avanzati per generare testi, riassunti e trascrizioni vocali con riconoscimento contestuale.

Galleria e Editor video migliorati, con nuove opzioni di montaggio, slow motion, collage e gestione HDR.

Nuova interfaccia Flux, con icone più realistiche, sfondi dinamici, effetti di profondità e widget interattivi.

One Serif Font, il nuovo carattere di sistema con look editoriale pensato per la leggibilità.

Design, fluidità e personalizzazione

La nuova Home Flux introduce icone in stile “light field”, che reagiscono alla luce e danno un senso di profondità all’interfaccia. Gli utenti possono ridimensionare icone e cartelle, modificare la griglia della schermata e impostare temi AI-adattivi, che cambiano automaticamente colori e stili in base allo sfondo. Il risultato è un’interfaccia più dinamica, moderna e coerente, con effetti visivi Aurora e animazioni di luce organiche durante la ricarica o lo sblocco con impronta digitale.

Intelligenza artificiale: il cuore di OxygenOS 16

Il vero salto generazionale è l’integrazione dell’AI nativa nel sistema.