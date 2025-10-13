Silent Hill 2 Remake: probabile arrivo sul PlayStation Plus Extra

A quanto pare molto presto tutti i fan della saga di Silent Hill potrebbero avere la fortuna di mettere le mani gratuitamente su Silent Hill 2 Remake, ad affermarlo è il noto leaker billbil-kun, il quale effettivamente si era già mostrato parecchio affidabile dal momento che aveva previsto e poi annunciato l’arrivo di Alan Wake 2 all’interno di Essential, così secondo quest’ultimo a partire dal prossimo 21 ottobre sarà possibile riscattare il titolo in modo completamente gratuito, ovviamente per coloro che sono abbonati.

Un ottimo arrivo

Il titolo in questione ovviamente appartiene alla saga dei Silent Hill e rappresenta la revisione completa del capitolo numero due, il quale inizialmente non aveva convinto gli utenti e gli appassionati della saga dal momento che i trailer di annuncio erano apparsi decisamente incerti, questi dubbi però vennero spazzati via con l’arrivo del titolo definitivo che invece aveva mostrato un lavoro davvero certosino che riusciva a incarnare perfettamente l’atmosfera di gioco non che l’anima della saga, tutti rimasero infatti soddisfatti critica compresa.

L’unico elemento che non convinse al 100% gli utenti fu il sistema di combattimento che all’epoca si dimostrò un po’ troppo macchinoso forse a causa anche delle animazioni limitate dei personaggi, per il resto il lavoro dello studio polacco che prese in carico il remake di questo titolo si mostrò davvero all’altezza, grazie a un ottimo lavoro di ammodernamento di tutti gli elementi del titolo.

Nonostante questa piccola pecca, però il team di lavoro si è dimostrato decisamente all’altezza al punto che la società con Konami, detentrice dei diritti ha scelto di puntare nuovamente su questo studio per lo sviluppo del remake anche del primo capitolo in uscita prossimamente, dunque se siete dei fan non fatevi scappare quest’occasione dal momento che un titolo di questa qualità non sempre si ha la fortuna di ottenerlo gratuitamente, I titoli riscattati infatti diventano letteralmente vostri.