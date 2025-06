Gore Doctor debutta su Sony PlayStation 5

Gore Doctor è un nuovo imperdibile titolo per tutti gli amanti dei giochi a tema horror e si configura come un survival horror in grado di impaurire anche i giocatori più esperti. Dopo il successo ottenuto su PC e sulle console Microsoft Xbox Series X|S, il gioco è finalmente disponibile anche per le console Sony PlayStation 5.

Gli utenti possono prendere parte a questo viaggio nel mondo del terrore a partire da fine maggio. Disponibile per l’acquisto sul PlayStation Store, Gore Doctor è incentrato sulla ricerca di una via di fuga da un istituto di ricerca abbandonato ma, di certo, non disabitato.

I corridoi della struttura pullulano di entità pericolose, pronte ad assalire il protagonista in ogni modo possibile. Le creature risveglieranno le paure più sepolte del giocatore e le atmosfere claustrofobiche dell’istituto renderanno il tutto più reale e immersivo.

Gore Doctor porta il terrore ad un nuovo livello su PlayStation 5, la paura sarà costante in questo survival horror

Gli sviluppatori di Salient Games, in collaborazione con il publisher Ultimate Games S.A., hanno lavorato fondo per rendere l’esperienza quanto più spaventosa possibile. Questa scelta si nota tanto nel level design delle ambientazioni quanto nello stile e nei poteri delle creature.

La grafica è cupa ma, al tempo stesso, dettagliata, conferendo al tutto una sensazione di timore e paura costante per tutta la durata dell’avventura. Il gameplay di gore Doctor è ispirato a varie meccaniche tipiche del genere con particolare attenzione alla sopravvivenza. Il protagonista dovrà esplorare la struttura per trovare una via di fuga, risolvendo puzzle ambientali e scontrandosi con i nemici

L’ambientazione, resa con grafica cupa e dettagli mutevoli, viene accompagnata da una colonna sonora inquietante, ideata per aumentare l’atmosfera di tensione e timore. Non mancheranno una serie di note e documenti che amplieranno la lore di Gore Doctor e permetteranno di scoprire maggiori dettagli sui segreti dell’istituto.