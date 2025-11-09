Ad
Samsung Galaxy S26: presentazione a febbraio, ritorno alle origini

Il debutto potrebbe slittare di qualche settimana: ecco cosa aspettarsi dalla prossima generazione Galaxy

Secondo quanto riportato dal quotidiano sudcoreano Money Today, Samsung avrebbe deciso di posticipare leggermente il lancio della nuova serie Galaxy S26, fissando l’evento Unpacked per il 25 febbraio 2026 a San Francisco. Se la data fosse confermata, il brand tornerebbe a una finestra di presentazione simile a quella del 2018, quando furono annunciati Galaxy S9 e S9+.

Questa scelta rappresenta un cambio di rotta rispetto agli ultimi anni. La serie Galaxy S25 infatti era stata presentata a gennaio 2025, seguita a maggio dalla variante Edge, la più sottile del gruppo. Le fonti vicine all’azienda parlano di un “riassetto strategico della linea prodotti”, che avrebbe portato Samsung a riconsiderare alcune modifiche relative alla nomenclatura.

Inizialmente, si era ipotizzato che il modello base potesse diventare Galaxy S26 Pro e il Plus assumere il suffisso Edge, ma tali piani sarebbero stati accantonati. La linea ufficiale resta quindi composta da Galaxy S26, S26+ e S26Ultra, con l’eventuale versione Edge in arrivo solo più avanti nel 2026.

Galaxy S26: nuovo chip Exynos, AI e fotocamere aggiornate

Il cuore della nuova serie Galaxy sarà quasi certamente rappresentato dal processore Exynos 2600, sviluppato con processo produttivo a 2nm. Si tratta di una delle principali novità tecniche che Samsung introdurrà nel 2026, promettendo maggiori prestazioni e consumi ridotti. I primi test interni sembrano positivi, ma sarà il debutto ufficiale a stabilire se il nuovo Exynos potrà competere alla pari con lo Snapdragon di Qualcomm.

Durante la recente call sugli utili trimestrali, Samsung ha anche confermato l’arrivo di fotocamere rinnovate e di funzioni avanzate basate sull’intelligenza artificiale. L’obiettivo è quello di migliorare l’esperienza fotografica e l’efficienza del sistema, integrando strumenti di editing automatico, riconoscimento avanzato delle scene e ottimizzazione energetica intelligente.

Tutte queste innovazioni potrebbero consolidare la leadership del marchio nella fascia alta. Ma restano alcune domande legate alla gestione termica e alla qualità del nuovo chip proprietario, una questione che in passato ha diviso gli utenti più esigenti.

