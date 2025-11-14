Ayaneo Next 2: arriva e promette potenza per le console handheld

Il mercato delle console portatili sta vivendo una fase di profondo rinnovamento, dove le prestazioni e la compatibilità con i giochi tradizionali da PC diventano criteri sempre più decisivi per i giocatori. In questo contesto si inserisce la Ayaneo Next 2, presentata ufficialmente come un dispositivo di fascia alta capace di combinare potenza estrema e portabilità. L’azienda cinese punta a ridefinire il concetto di console handheld. Ciò proponendo un modello che punta tanto alla qualità tecnica quanto all’esperienza di gioco completa. Al centro della console troviamo il nuovo chip AMD Ryzen AI Max+ 395, noto con il nome in codice Strix Halo. Una piattaforma che unisce un processore di ultima generazione a una GPU di livello desktop. La CPU, basata sull’architettura Zen 5, dispone di 16 core e 32 thread. Mentre la scheda grafica Radeon 8060S è costruita su architettura RDNA 3.5. Anche se i dettagli su RAM e archiviazione non sono stati confermati, le premesse suggeriscono una dotazione di almeno 32 GB di memoria e 1 TB di spazio interno.

Ecco le caratteristiche diffuse su Ayaneo Next 2

Il display, un LCD IPS, dovrebbe offrire un equilibrio tra qualità visiva e consumo energetico. Secondo indiscrezioni, il pannello potrebbe avere una diagonale di 8,4 pollici e una risoluzione di 2.560 x 1.600 pixel. Il design predilige la compattezza e la semplicità. L’ergonomia è completata da componenti di alta precisione come i sensori TMR nei joystick, i trigger capaci di funzionare sia in modalità analogica che digitale, e due pulsanti posteriori per lato. Anche il tastierino direzionale a otto vie e la disposizione dei comandi riflettono una scelta mirata a garantire un’esperienza familiare e intuitiva.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

La dissipazione del calore è affidata a un sistema a doppia ventola, progettato per mantenere temperature ottimali anche durante sessioni di gioco prolungate. Il sistema operativo scelto è Windows, ampliando le possibilità di compatibilità con giochi e applicazioni già esistenti per PC.

Rimangono al momento sconosciuti il prezzo e la data di lancio, ma le caratteristiche tecniche suggeriscono un posizionamento ai vertici del mercato. La Ayaneo Next 2 rappresenta un tentativo ambizioso di combinare la potenza di un PC da gaming con la praticità di una console portatile.