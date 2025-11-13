Porsche, presentazione in due atti per la Cayenne Electric

Ormai è tutto pronto per il debutto ufficiale della Cayenne Electric di Porsche. Dopo lo sviluppo e i collaudi su strada e su pista, il SUV tedesco diventerà realtà. L’appuntamento da segnare sul calendario è il prossimo 19 novembre 2025 a partire dalle ore 15.00. L’evento sarà trasmesso dall’azienda di Zuffenhausen direttamente sul sito ufficiale Porsche Newsroom ma sarà anche disponibile su YouTube e LinkedIn del marchio.

Il debutto della Cayenne Electric avrà un’importanza cruciale per il brand sotto diversi aspetti. Il suo lancio avvenuto oltre vent’anni fa, ha permesso a Porsche di riscrivere nuovamente le regole del settore creando il mercato dei SUV.

Unendo versatilità, prestazioni e praticità quotidiana, la Cayenne si è dimostrata da subito molto apprezzata dai consumatori, configurandosi come una Porsche diversa dal solito ma altamente attrattiva. Con l’arrivo della versione 100% elettrica consente di aprire un capitolo nella storia vincente di questa linea modello.

Porsche si prepara ad accoglie la Cayenne Electric con un doppio appuntamento, la presentazione digitale sarà seguito da un evento a Dubai

La variante a zero emissioni consentirà di poter contare sulla straordinaria dinamica di guida di un modello iconico di Porsche mantenendo un elevatissimo livello di comfort sulle lunghe percorrenze. Per tutti coloro che volessero avventurarsi in fuoristrada, le ruote alte e l’assetto rialzato permetteranno di affrontare anche le strade più impervie.

La Cayenne Electric è stata pensata per sfruttare al meglio una delle più recenti architetture per vetture elettriche di Porsche. Sfruttando l’elevata tecnologia di bordo, la casa tedesca consentirà di minimizzare il tempo alla colonnina grazie agli standard elevati per la ricarica rapida.

Gli interni del SUV sono stati pensati per consentire agli occupanti di ridefinire il concetto di viaggio grazie a soluzioni all’avanguardia in termini di infotainment ma, soprattutto, di sicurezza e connettività digitale. Pochi giorni dopo la presentazione online, la Cayenne Electric celebrerà il suo debutto in pubblico al quinto festival Icons of Porsche a Dubai. Questo appuntamento si terrà il 22 e il 23 novembre alla presenza degli appassionati di auto sportive provenienti da tutto il mondo.