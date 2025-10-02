Porsche Cayenne Electric, scopriamo il nuovissimo Flow Display

Porsche ha recentemente svelato gli inediti interni della Cayenne Electric che rappresentano un importante cambiamento per la Casa di Zuffenhausen. L’azienda ha ridisegnato l’abitacolo per mettere al centro gli utenti e garantire loro comfort e una abitabilità a bordo senza paragoni.

Per consentire di gestire con facilità ogni aspetto della vettura, Porsche ha introdotto il nuovo Flow Display. Questo display è il più grande mai equipaggiato da una supercar dell’azienda e farà il proprio debutto a bordo della Cayenne Electric.

Sviluppato per traghettare il gruppo verso un nuovo concetto di digitalizzazione, il Flow Display incarna un concept operativo e di visualizzazione completamente rivisto. Basato sulla tecnologia Porsche Digital Interaction, il pannello è tecnologicamente avanzato e completamente integrato con le funzionalità della vettura.

Porsche ha rivoluzionati la dotazione tecnologica della Cayenne Electric con tanti display e l’integrazione dell’Intelligenza Artificiale

Il display OLED curvo è incastonato perfettamente all’interno della console centrale e funziona in abbinamento agli schermi aggiuntivi posizionati sui vari lati. La combinazione di questi elementi consente di raggiungere la superficie digitale continua più ampia mai realizzata su una Porsche.

A disposizione del guidatore è presente un quadro strumenti completamente digitale caratterizzato da un display OLED da 14,25 pollici. Il sistema permette di visualizzare la potenza e la navigazione oltre ai sistemi ADAS attivi. Le informazioni di guida sono riportate anche sull’head-up display con realtà aumentata. Tale tecnologia mostrerà anche linee di corsia fornendo informazioni utili a chi si trova dietro il volante.

Inoltre, è possibile installare come optional un display da 14,9 pollici sul lato del passeggero per la gestione dell’infotainment e la fruizione di contenuti multimediali anche in marcia. Importante sottolineare che Cayenne Electric integrerà anche un assistente vocale basato sull’Intelligenza Artificiale denominato Voce Pilot. Porsche ha voluto puntare su un sistema che potesse aiutare gli utenti e supportarli anche quando le istruzioni sono complesse.

Il Voice Pilot consente di gestire funzioni come la climatizzazione, il riscaldamento dei sedili o la modalità ‘Mood’ semplicemente con la voce. con semplici comandi vocali. Sarà possibile anche avviare la navigazione verso indirizzi o punti di interesse e avviare contenuti multimediali sulle piattaforme di streaming.