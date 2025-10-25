Porsche, tanta tecnologia per garantire le massime prestazioni di Cayenne Electric

Porsche si sta preparando al debutto della Cayenne Electric anticipando alcune delle funzioni più interessanti del SUV. La vettura, infatti, sarà dotata di un’innovativa tecnologia ad alta tensione che garantirà prestazioni e autonomia di rilievo.

La vettura è realizzata sulla piattaforma Premium Platform Electric (PPE) sviluppata internamente da Porsche. La casa di Zuffenhausen ha messo a punto una architettura a 800 volt basata su un sistema di batterie integrato all’interno della struttura stessa del veicolo.

In questo modo, si mantiene basso il baricentro contribuendo alla dinamica di guida e si rinforza il telaio. L’agilità stessa della Cayenne Electric deriva dalle batterie che diventano un elemento strutturale tale da migliorare la risposta su strada.

Scopri la nuova Porsche Cayenne Electric con tecnologia ad alta tensione per prestazioni ed autonomia eccezionali

Dal punto di vista dell’autonomia, Porsche ha condotto diversi test invitando anche i giornalisti a provare i prototipi su strada. Quello che ne è emerso è davvero sorprendente, con oltre 560 km percorsi con una sola ricarica della batteria, viaggiando alla velocità massima consentita di 113 km/h.

Le batterie ad alta tensione integrate hanno una capacità lorda di 113 kWh con un ingombro ridotto grazie alla migliore densità energetica rispetto agli altri modelli della gamma. La capacità di ricarica a 400 kW consente di passare dal 10 all’80% in meno di 16 minuti. Con soli 10 minuti alle colonnine ad alta tensione, è possibile ottenere oltre 300 km di autonomia.

Inoltre, Cayenne Electric sarà dotato di un potente sistema di raffreddamento bidirezionale che permetterà di mantenere le temperature dell’unità sotto controllo in ogni fase di guida. Anche le prestazioni di ricarica saranno elevatissime, consentendo di minimizzare il tempo fermo alla colonnina. Tutti questi aspetti consentiranno a Porsche di offrire ai propri utenti una E-Performance di livello superiore. Non resta che attendere ulteriori dettagli sul SUV che debutterà ufficialmente nel corso del 2026.