CoopVoce EVO 200: 200 Giga, SMS e minuti illimitati a 7,90€

Se passi la giornata con lo smartphone sempre in mano, probabilmente sai già quanto sia importante avere una connessione veloce e affidabile, senza sorprese sul conto a fine mese. È qui che entra in gioco EVO 200 di CoopVoce, un’offerta che sembra pensata proprio per chi vuole navigare senza pensieri e chiamare senza limiti. Con 200 Giga, minuti illimitati e 1000 SMS, puoi gestire tutto: dalle chat con gli amici alle chiamate di lavoro, fino ai social e alle serie in streaming. E la cosa bella è che non devi preoccuparti se ti sposti in Europa o in UK: i tuoi Giga funzionano esattamente come in Italia per i primi 30 giorni, così puoi viaggiare senza stress.

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EVO 200 di CoopVoce: 200 Giga, minuti illimitati e 1000 SMS a 7,90€

Attivare la SIM è un gioco da ragazzi. Puoi scegliere la classica SIM fisica oppure la pratica eSIM, che ti permette di passare a CoopVoce completamente online, senza costi di spedizione. Il tutto senza vincoli, senza costi extra e con la sicurezza di un prezzo chiaro: 7,90 euro al mese per sempre. Nessuna sorpresa, nessun aumento improvviso delle tariffe, perché CoopVoce mantiene le promesse e la trasparenza. E se vuoi, puoi ricevere tutto comodamente a casa o ritirare la SIM in uno dei 900 punti vendita Coop, con attivazione sempre gratuita.

La rete CoopVoce non è solo veloce, è anche stabile: copertura nazionale e internazionale garantita al 99,8%, tecnologia 4G per navigare e chiamare alla massima velocità, VoLTE per parlare in alta definizione senza interrompere la connessione dati, e la possibilità di usare lo smartphone come hotspot per condividere la rete con altri dispositivi. Se poi serve aiuto, l’assistenza è sempre disponibile 24 ore su 24 via chat, app o telefono.

Insomma, EVO 200 non è solo un piano telefonico: è un modo di restare connessi senza compromessi, con la libertà di scegliere come e dove usare la rete. Ti offre tutto ciò che serve per la tua vita digitale quotidiana, dalla gestione dei dispositivi smart al controllo della connessione, senza sorprese e senza pensieri. Con CoopVoce puoi concentrarti su quello che conta davvero, mentre il tuo telefono lavora al massimo, sempre pronto a seguirti ovunque tu vada.