Cellulare e salute: miti da sfatare e semplici accorgimenti quotidiani

Hai mai fatto caso a quanto ormai viviamo con il telefono praticamente incollato addosso? Lo usiamo per svegliarci, per lavorare, per rilassarci, per addormentarci. Lo teniamo sul comodino, nella tasca dei jeans, in mano anche mentre camminiamo per strada. È diventato quasi una parte del corpo, tanto che l’idea di staccarsene anche solo per qualche ora può far venire una piccola ansia. Eppure, ogni tanto, spunta quel pensiero fastidioso: “Ma non farà male tenerlo sempre così vicino?”

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Tenere lo smartphone a portata di mano fa davvero male? La scienza risponde

La risposta breve è: no, non ci sono prove scientifiche che l’uso del cellulare provochi tumori o altre malattie gravi. Le onde elettromagnetiche che emette non sono di tipo ionizzante, quindi non hanno la forza di “rompere” le cellule o il DNA, come fanno invece i raggi X o le radiazioni nucleari. In pratica, non ti stanno cuocendo il cervello — anche se l’immagine fa sorridere.

Ma la realtà non è mai tutta bianca o nera. Ci sono studi in corso, e gli scienziati continuano a osservare gli effetti dell’esposizione prolungata, soprattutto perché lo smartphone è un’invenzione recente nella storia dell’umanità. Il fisico Vincenzo Schettini, nel suo canale La Fisica che ci piace, spiega che il problema spesso nasce non tanto dai dati, quanto da come vengono interpretati: basta una sentenza o una notizia allarmistica per alimentare paure difficili da spegnere.

L’AIRC, la Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, è chiara: al momento non esistono prove di un legame tra telefoni cellulari e tumori. Tuttavia, aggiunge che è sempre buona abitudine usare un po’ di prudenza. Non per paura, ma per equilibrio.

Quindi, niente panico: non serve buttare via lo smartphone o tornare ai telefoni a rotella. Però puoi adottare qualche piccola accortezza. Tenere il telefono a un metro dal letto quando dormi, usare gli auricolari durante le chiamate più lunghe, evitare di tenerlo in tasca quando non prende segnale. Sono gesti semplici, quasi insignificanti, ma ti fanno sentire più tranquillo.

In fondo, lo smartphone è uno strumento straordinario, ma non dovrebbe essere un’estensione della nostra pelle. Ogni tanto vale la pena ricordarsi che può stare anche un po’ più lontano — giusto il tempo di respirare, guardarsi intorno e accorgersi che la vita, quella vera, non passa dallo schermo.