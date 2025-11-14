Google testa un restyling per Ricerca e Discover: l’IA sostituisce il Dizionario e arriva lo scroll infinito

Google continua a sperimentare profondi cambiamenti nella propria app di ricerca. Dopo l’integrazione sempre più capillare di Gemini AI nei servizi principali, il colosso di Mountain View sta testando due novità che potrebbero rivoluzionare l’esperienza quotidiana di milioni di utenti Android: da un lato, la sostituzione del classico Dizionario di Google con le AI Overview, dall’altro, l’arrivo dello scroll infinito nel feed Discover, in pieno stile social network.

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Le AI Overview sostituiranno il Dizionario

Chiunque abbia mai cercato una parola su Google conosce la sezione Dizionario, quella che mostra definizioni, pronunce e sinonimi grazie alle fonti di Oxford Languages. Ebbene, secondo un nuovo test A/B in corso, Google starebbe rimpiazzando questa sezione con le AI Overview, ovvero le panoramiche generate dall’intelligenza artificiale che compaiono già in cima a molte ricerche complesse.

In pratica, cercando una parola, invece della classica scheda lessicale si otterrebbe una risposta sintetica elaborata dall’IA. Il problema, però, è che queste panoramiche non sempre offrono lo stesso livello di dettaglio: mancano sinonimi, traduzioni e curiosità etimologiche, e spesso le spiegazioni risultano più povere rispetto al Dizionario tradizionale.

La novità, individuata da diversi utenti su Reddit, è ancora in fase di test limitato, ma i feedback non sono stati entusiasti: molti lamentano la perdita di informazioni linguistiche precise e il fatto di non poter tornare alla vecchia visualizzazione. È un segnale chiaro: Google sta progressivamente trasformando la ricerca testuale in un dialogo con l’IA, sacrificando in parte la struttura “accademica” dei vecchi risultati.

Discover diventa più “social” con lo scroll infinito

Parallelamente, Big G lavora a una seconda novità: lo scroll infinito nel feed Discover, la sezione dell’App Google che mostra articoli, suggerimenti e notizie in base agli interessi personali. Finora, raggiunta la fine del feed, compariva il pulsante “Carica altri contenuti”. Con la nuova versione in test, invece, il feed si aggiorna automaticamente: ogni volta che si scorre verso il basso, vengono caricati nuovi articoli senza interruzioni, proprio come accade su TikTok, Instagram o X. L’obiettivo è chiaro: aumentare il tempo di permanenza nell’app e rendere Discover più simile a un social network, capace di intrattenere con un flusso costante di notizie personalizzate.