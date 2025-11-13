Truffa: problemi con un messaggio pericoloso, può derubarvi

Avere a che fare con una truffa diventa difficile soprattutto quando questa sembra essere una reale comunicazione proveniente magari da un ente molto famoso. In basso ci sono due fattispecie differenti, con un testo che sembra essere iscritto da una bella ragazza su un sito di incontri e con un altro che invece arriva da uno dei brand di cosmetica più importanti in assoluto.

In entrambi i casi ovviamente il consiglio è quello di non cliccare sui link presenti nel testo e di non scaricare allegati, proprio per evitare problemi.

Ecco la truffa che gira sul web tra gli utenti, il messaggio è pericolosissimo

Il primo messaggio di cui bisogna parlare oggi per mettere in guardia gli utenti che possono ritrovarsi improvvisamente di fronte ad una truffa è questo che c’è qui in basso:

“Mi chiamo Maybelle, vorrei cogliere l’occasione per conoscerti.

Sono una ragazza sexy, gentile e aperta che sogna di incontrare un uomo positivo capace di compiere buone azioni.

Nella vita non ci sono abbastanza flirt, attenzioni e sesso. Ecco perché voglio davvero colmare questa lacuna nella mia vita.

Sono sicuro che puoi aiutarmi a ricominciare la mia vita. Spero che questo non ti spaventi e mostri interesse per me, puoi visitare il mio profilo.

Usa il mio nickname nella ricerca Cute-Maybelle, non dimenticare di registrarti, poiché gli ospiti non possono navigare attraverso gli account di altre persone.

Dopo la registrazione, ci incontriamo in una chat e comunichiamo online.”

I problemi però non finiscono qui, in quanto anche un altro messaggio è subentrato improvvisamente nella vita di alcuni utenti. Il testo è proprio qui sotto:

“TI OFFRIAMO UN’OCCASIONE ESCLUSIVA

PER RICEVERE UN NUOVISSIMO

KIKO MILANO MAKEUP GIFT SET

Congratulazioni! Sei stata selezionata per ricevere un esclusivo KIKO Milano Makeup Gift Set.

Questa ricompensa a disponibilità limitata è valida solo per un breve periodo. Dedica qualche minuto per condividere la tua opinione con noi e richiedi subito il tuo regalo di bellezza.

RICHIEDI ORA“.