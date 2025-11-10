Truffa dell’account iCloud di nuovo alla carica: ecco il messaggio da non considerare

C’è purtroppo un nuovo tranello che sta girando per il web in queste ore tramite email soprattutto. Ecco infatti la truffa che potrebbe fregare anche gli utenti più esperti per come si pone e come si mostra, fate molta attenzione e date uno sguardo a tutte le informazioni racchiuse nel paragrafo successivo. Troverete anche il testo preciso, proprio per avere a che fare con quello che è il messaggio truffa vero e proprio, così da poterlo evitare nel momento in cui doveste trovarvelo davanti.

La nuova truffa agisce utilizzando il nome di iCloud, ecco come si mostra il messaggio che truffa le persone

E purtroppo l’ennesima volta che si parla di una truffa pericolosa che riguarda uno dei servizi più utilizzati al mondo nell’epoca dei cloud. L’inganno torna di nuovo ad utilizzare il nome del servizio Apple meglio noto come iCloud, il quale viene usato ogni giorno da milioni e milioni di persone nel mondo. Forte proprio di questa popolarità, la truffa riesce a circuire tantissimi utenti che si fidano incondizionatamente. In basso ci sono tutte le parole del messaggio che dovete evitare a tutti i costi per non avere problemi:

“Cloud

Tentativo di pagamento non riuscito. Rinnovo dell’abbonamento Cloud

0 GB 48,9GB /50 GB

Impossibile rinnovare lo spazio di archiviazione cloud

forse il tuo metodo di pagamento richiede la tua attenzione: aggiorna

i tuoi dati di pagamento per continuare.

Il tuo spazio di archiviazione cloud è pieno, considera l’aggiornamento del tuo piano.

Dettagli ordine

ID abbonamento : 52778164

Prodotto: Archiviazione Cloud

Data di scadenza: 2025.11.05

Senza l’archiviazione cloud, potresti non essere in grado di salvare tutti i tuoi dati e file nel servizio di sincronizzazione cloud di Apple, che consente agli utenti di archiviare dati come foto, video, documenti e altro ancora sui server Apple e accedervi da qualsiasi dispositivo.

Aggiorna le mie informazioni di pagamento“.