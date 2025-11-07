Truffa colpisce oltre 2 milioni di conti correnti

Il fenomeno delle frodi bancarie si consolida come un’emergenza insidiosa del sistema finanziario italiano. Nel solo secondo semestre del 2024, secondo i dati diffusi dalla Banca d’Italia, il valore dei bonifici fraudolenti ha raggiunto quota 65,5 milioni di euro. Confermando un trend in crescita che coinvolge cittadini di tutte le età. Un’indagine commissionata da Facile.it a mUp Research e Norstat aggiunge un dato ancora più allarmante. Secondo quanto riportato oltre due milioni di italiani hanno subito truffe legate ai conti correnti. Per un danno complessivo che supera i 970 milioni di euro. L’analisi evidenzia una tendenza che ribalta gli stereotipi più diffusi. Le vittime non sono principalmente gli anziani, ma utenti più giovani, più abituati a gestire online i propri risparmi e forse meno inclini alla diffidenza. Nella fascia tra i 18 e i 24 anni la percentuale di chi ha subito un raggiro raggiunge il 9,6%. Mentre tra i 25 e i 34 anni si attesta al 7,3%, contro una media nazionale del 4,7%.

Ecco i dati emersi dall’analisi sulla truffa dei conti correnti

In quasi la metà dei casi (45,2%) i criminali si sono serviti di false e-mail, spesso identiche alle comunicazioni ufficiali delle banche. Seguono i finti call center, responsabili del 33,3% dei casi. Gli SMS ingannevoli (24,7%) e i siti web contraffatti (21,5%). L’obiettivo è estorcere informazioni sensibili, come credenziali di accesso e codici di sicurezza.

Negli ultimi anni gli istituti di credito hanno introdotto sistemi di protezione più evoluti. Come la Strong Customer Authentication, che richiede una doppia verifica dell’identità prima di autorizzare le operazioni. Eppure, nessuna misura tecnologica può sostituire l’attenzione dell’utente. La prudenza nel non fornire dati via e-mail o telefono, il controllo dell’indirizzo HTTPS dei siti bancari e l’utilizzo di reti sicure restano i comportamenti più efficaci per difendersi.

In un contesto in cui la digitalizzazione dei servizi bancari corre sempre più veloce, la sfida principale sarà quella di coniugare innovazione e sicurezza. Solo una cultura digitale diffusa potrà arginare un rischio di truffa che, sempre più spesso, si insinua nei gesti quotidiani dell’esperienza finanziaria degli utenti.