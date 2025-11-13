OpenAI, Sam Altman contro le accuse di “bolla AI”

Sam Altman, CEO di OpenAI, risponde con decisione alle voci sulla presunta “bolla” dell’intelligenza artificiale. In un’intervista con il podcast BG2 insieme al CEO di Microsoft Satya Nadella, il fondatore ha ribadito che l’azienda gode di ottima salute finanziaria e che il futuro del settore è tutt’altro che incerto. Al contrario pare che vi siano numerosi investitori pronti a scommettere su OpenAI.

Secondo le stime, i ricavi dell’azienda avrebbero già superato i 13 miliardi di dollari, ma Altman lascia intendere che la cifra reale possa essere ancora più alta. La crescita sarebbe portata avanti dal settore enterprise e dalle soluzioni di intelligenza artificiale integrate in prodotti come ChatGPT, sempre più utilizzato da aziende e professionisti. L’obiettivo dichiarato è diventare uno dei principali cloud di AI al mondo, ampliando la presenza anche nel mercato consumer grazie a nuove tecnologie capaci di automatizzare la ricerca scientifica e migliorare la produttività.

OpenAI e il futuro in Borsa: “Non ora, ma accadrà”

Nadella, partner strategico attraverso la collaborazione con Microsoft, ha confermato la fiducia totale nel progetto. Smentendo le indiscrezioni su un imminente debutto a Wall Street, Sam Altman ha chiarito che OpenAI non ha alcuna data in programma per la IPO, ma che un ingresso in Borsa è inevitabile “prima o poi”.

Altman ha poi ironizzato sulle voci pessimistiche riguardo al futuro dell’azienda. Insomma, la fiducia del CEO sembra tutt’altro che scalfita. Basta pensare che alla domanda su quando prevede di raggiungere un fatturato da 100 miliardi di dollari, Altman ha risposto senza esitazione che ciò potrebbe accadere già nel 2027. Una dichiarazione che non solo smentisce le ipotesi di crisi, ma lancia un messaggio chiaro al mercato, per OpenAI, l’era dell’espansione è appena iniziata e che le strade da percorrere siano ancora tantissime. In ogni caso le aspettative per il progetto sono molto più che positive, simbolo della fiducia incontrastabile che il CEO ha di questa nuova ed affascinante tecnologia.