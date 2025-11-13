Tesla Roadster rinviata al 2026: Elon Musk promette una presentazione epica

Tesla cambia ancora i piani per la sua attesissima Roadster, l’auto sportiva elettrica più chiacchierata degli ultimi anni. Nonostante le aspettative, la supercar di Elon Musk non arriverà entro il 2025. Durante l’assemblea annuale degli azionisti, lo stesso CEO ha infatti confermato che il debutto ufficiale è stato posticipato al 2026, con una data simbolica: il 1° aprile. Un giorno che ha fatto sorridere molti fan, ma che, stando alle parole di Musk, non sarebbe affatto uno scherzo.

La nuova Tesla Roadster continua ad essere definita una pietra miliare nel mondo della mobilità elettrica, una sintesi tra prestazioni estreme, design futuristico e innovazione tecnologica. Alla presentazione, che sarà riservata anche ai clienti che hanno già effettuato la prenotazione, il marchio americano promette un evento “senza precedenti”.

Produzione Tesla Roadster: i tempi si allungano, consegne non prima del 2027

Se la presentazione Tesla-Roadster 2026 dovesse effettivamente tenersi nella data indicata, bisognerà comunque attendere ancora molto per la produzione in serie. Elon Musk ha infatti parlato di un ritardo ulteriore di 12-18 mesi rispetto all’evento di lancio, facendo slittare così l’inizio della produzione al 2027 inoltrato o addirittura al 2028.

Secondo quanto dichiarato, il ciclo produttivo della Roadster durerà circa un anno. Un’attesa molto lunga , soprattutto se si considera che la prima volta che Tesla mostrò al mondo la sua sportiva elettrica era il 2017, stiamo parlando di ben undici anni prima della potenziale uscita del modello definitivo.

Nonostante ciò, l’interesse attorno alla Tesla Roadster resta altissimo. I fan sperano che il 2026 sia davvero l’anno buono per vedere dal vivo la versione finale di un’auto che promette di spingersi oltre ogni limite, unendo velocità da record, autonomia elevata e la consueta dose di spettacolarità che accompagna ogni progetto firmato da Elon Musk. Insomma le aspettative sono altissime, non ci resta che stare ad aspettare e vedere se saranno davvero tutte soddisfatte come promesso.