Google Messaggi: ecco Nano Banana per la immagini in chat

Come ben sapete, Google si sta impegnando ormai diverso tempo nell’integrazione dell’intelligenza artificiale all’interno di tutte le proprie piattaforme proprietarie ogni applicazione sta infatti ricevendo varie date giorno dopo giorno che migliorano le funzionalità potenziate dall’intelligenza artificiale nel corso del tempo.

Ora è il turno di Google Messaggi, Google sta infatti lavorando all’integrazione di nano banana, il suo motore di modifica grafica e generazione potenziato dall’intelligenza artificiale che consente di ottenere immagini altamente fedeli in termini di realismo agli originali ma con tutte le modifiche applicate che l’utente desidera.

L’interfaccia

Durante l’utilizzo di Google Messaggi, quando per l’appunto si sfrutta una chat con qualcuno sarà possibile accedere alla nuova interfaccia definita remix, quest’ultima appare quando andiamo a selezionare un’immagine che vogliamo inviare facendo una pressione prolungata su quest’ultima, così facendo apparirà un menu all’interno del quale potremo selezionare di applicare le modifiche con nano banana semplicemente, inserendo un input testuale oppure scegliendo tra alcune opzioni predefinite che ci verranno suggerite direttamente dalla interfaccia.

Non è finita qui, potremo infatti selezionare anche un’immagine già presente all’interno della nostra chat e applicare delle modifiche semplicemente utilizzando l’intelligenza artificiale, una volta dato l’ok l’interfaccia ci restituirà un messaggio di avviso che sottolinea come l’immagine verrà inviata ai server Google per l’elaborazione, una volta acconsentito il tutto si svolgerà ovviamente in pochi secondi.

Si tratta ovviamente di un’implementazione molto importante che di fatto consente a ogni Chat di godere di un livello di personalizzazione e modifica decisamente importante, come se non bastasse il tutto contribuisce a rendere l’utilizzo di Google Messaggi decisamente più avvincente, non rimane dunque che attendere che l’introduzione arrivi a livello globale per vedere come gli utenti si divertiranno a modificare le proprie immagini in modo fantasioso e libero, ovviamente le modifiche sono sottoposte a tutti i regolamenti stabiliti da Google in termini di protezione della privacy e tutela dei contenuti.