Lyca Mobile conquista l’Italia con il Piano Rosa: 200GB in 5G a 6,99€

Lyca Mobile continua a espandersi nel mercato italiano con una delle offerte più competitive del momento. Si tratta del Piano Rosa Italia, che include 200GB in 5G su rete Vodafone, minuti illimitati in Italia, 100 SMS e 9GB di roaming UE, il tutto a 6,99€ al mese. Un piano pensato per chi vuole unire velocità, copertura e convenienza, senza rinunciare alla semplicità di attivazione e gestione.

L’offerta Lyca Mobile Piano Rosa Italia è disponibile esclusivamente online e consente di scegliere tra SIM fisica o eSIM virtuale, con la possibilità di aggiungere una ricarica o una linea extra direttamente al momento dell’acquisto. Bastano pochi clic sul sito ufficiale per completare la procedura. L’ utente seleziona il piano, compila i dati e finalizza il pagamento con consegna gratuita.

L’offerta Lyca Mobile combina potenza di rete e libertà d’uso

Con questo piano, Lyca Mobile rafforza la propria posizione nel mercato delle telco low-cost, offrendo un servizio di alto livello grazie alla collaborazione con Vodafone, una delle reti più premiate in Italia per velocità e copertura. Il 5G incluso consente di navigare con maggiore stabilità, scaricare contenuti in pochi secondi e godere di streaming fluido anche in movimento.

Il Piano Rosa Italia non si limita a offrire una grande quantità di Giga, ma punta anche a soddisfare chi viaggia spesso o comunica molto. I 9GB di roaming inclusi in Europa permettono di restare connessi senza costi aggiuntivi, una caratteristica sempre più richiesta dai consumatori moderni. Le chiamate illimitate verso fissi e mobili italiani rappresentano un altro punto di forza dell’offerta, utile per chi ha familiari lontani o semplicemente preferisce le telefonate tradizionali alle app di messaggistica.

Lyca Mobile si propone così tdi combinare tariffe accessibili, rete di qualità e servizi essenziali, eliminando vincoli contrattuali e spese nascoste. Con la Piano Rosa Italia, l’operatore si posiziona tra le scelte più equilibrate per chi cerca un piano completo e trasparente, capace di offrire prestazioni di alto livello senza superare la soglia dei sette euro mensili.