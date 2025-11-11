Con Vodafone Start, 150 giga e 5G al top a soli 9,95€!

Ci sono offerte telefoniche che passano inosservate, e poi c’è Vodafone Start — una di quelle che ti fa alzare un sopracciglio e pensare “ok, questa non è male davvero”. Per meno di dieci euro al mese (9,95€, per essere precisi) ti porti a casa un pacchetto completo: 150 giga di internet, minuti illimitati e 200 messaggi, con in più la possibilità di usarne 32 anche in viaggio, non solo in Europa ma anche in Svizzera e nel Regno Unito. Non male, soprattutto per chi sogna di staccare per un weekend senza dover pensare al Wi-Fi del bed & breakfast.

Vodafone Start: solo 9,95€ per 150 giga e 5G super veloce

La parte divertente è che se convinci qualcuno a unirsi a Vodafone, i tuoi giga diventano illimitati. Sì, proprio illimitati, allo stesso prezzo. È una di quelle piccole soddisfazioni da condividere con un amico (“fidati, ti cambio la vita in 5G”). Perché sì, tutta la rete Vodafone 5G è già attiva e arriva fino a 2 Gbps, quindi se il tuo smartphone è compatibile e sei in una zona coperta, la velocità non sarà certo un problema.

Un altro punto a favore? La tranquillità. Se per caso finisci il credito, non resti a piedi: puoi continuare a navigare e chiamare per 48 ore senza limiti. E poi c’è quella sensazione di comodità che solo l’addebito automatico può darti: niente più promemoria per ricaricare o corse al tabacchino — il sistema ricarica da solo quando serve, così tu puoi dimenticartene del tutto.

La cura dei dettagli non manca nemmeno nelle piccole cose. La segreteria e il servizio di “richiamami” sono inclusi, e puoi scegliere se avere una SIM fisica o una eSIM, a seconda del tuo telefono. È un’offerta che sa adattarsi, insomma, proprio come chi la sceglie.

E se tutto questo non bastasse, Vodafone continua a essere premiata come la rete mobile più veloce d’Italia — non per caso, ma grazie a test indipendenti di realtà come Ookla, Opensignal e nPerf. Tradotto: non è solo marketing, è performance reale.

Alla fine, Vodafone Start è un po’ come un caffè ben fatto: costa poco, ti dà energia e ti accompagna ovunque. Ma con 150 giga.