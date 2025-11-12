Samsung Galaxy Z TriFold, fissata la data di presentazione ufficiale

Dopo mesi di anticipazioni, Samsung si prepara finalmente a svelare il suo attesissimo Galaxy Z TriFold. Secondo quanto riportato da The Chosun Daily, l’evento di presentazione si terrà il 5 dicembre 2025, una data ormai considerata definitiva. L’azienda avrebbe già completato la fase di preparazione per un lancio di grande rilievo, con una conferenza in cui verranno mostrati per la prima volta design, specifiche e funzionalità del dispositivo, seguita dall’avvio immediato delle vendite.

La scelta di anticipare l’evento alla prima settimana di dicembre non è casuale: Samsung punta infatti a garantire i primi volumi di vendita entro la fine dell’anno, sfruttando il periodo natalizio e chiudendo il 2025 con risultati positivi nel segmento premium. La conferma di questa finestra temporale era già arrivata la scorsa estate dal dirigente Roh Tae-moon, responsabile ad interim della divisione Device eXperience (DX), che aveva dichiarato: “Ci aspettiamo di rilasciare il prodotto entro quest’anno”.

Una nuova strategia per il mercato dei pieghevoli

Il Galaxy Z TriFold rappresenta per Samsung un progetto ambizioso, pensato per rivitalizzare un mercato ormai maturo e diversificare la propria offerta con formati innovativi. L’obiettivo è creare nuova domanda attraverso l’introduzione di un dispositivo con tripla piega, una soluzione che promette di combinare la portabilità di uno smartphone con la produttività di un tablet.

Nel suo ultimo rapporto finanziario trimestrale, Samsung ha sottolineato la volontà di “guidare l’innovazione dei form factor e aumentare le vendite nella fascia premium”, facendo riferimento non solo al TriFold ma anche al recente Galaxy XR, il visore per realtà estesa lanciato negli Stati Uniti e in Corea del Sud. L’azienda intende sfruttare la forza dell’ecosistema Galaxy, integrando tra loro smartphone, tablet e dispositivi XR in modo sempre più coerente.

Fonti vicine all’azienda sostengono che il Galaxy Z TriFold sarà prodotto in serie limitata, con un prezzo di circa 3.000 euro. Nonostante i volumi ridotti, il dispositivo servirà a riaffermare la leadership tecnologica di Samsung, che fu la prima a credere nel mercato dei pieghevoli e ora punta a riscriverne le regole.