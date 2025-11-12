CoopVoce EVO 100: 100 Giga, minuti illimitati e 1000 SMS a 7,90€

CoopVoce ha appena alzato l’asticella per chi vuole una connessione semplice, stabile e senza sorprese. Con EVO 100, non stai solo scegliendo una SIM: stai scegliendo libertà, velocità e trasparenza. Per 7,90 euro al mese hai 100 Giga, minuti illimitati e 1000 SMS, e puoi usare tutti i tuoi Giga anche in UE e Regno Unito per i primi 30 giorni di ogni viaggio. Il tutto senza vincoli, senza costi nascosti e con la certezza che il prezzo resterà lo stesso, davvero per sempre.

Libertà totale con CoopVoce EVO 100: giga, minuti e SMS inclusi a 7,90€

Se preferisci evitare la SIM fisica, la eSIM ti permette di completare tutto online, senza pagare la spedizione. Oppure puoi ritirare la SIM in uno dei 900 punti vendita Coop sparsi per l’Italia. L’attivazione? Solo 10 euro, inclusa la prima ricarica. E se sei già cliente CoopVoce, passare a EVO 100 costa appena 9,90 euro una tantum. Insomma, tutto pensato per essere rapido, chiaro e senza intoppi.

La rete CoopVoce copre il 99,8% del territorio nazionale e garantisce connessione stabile anche all’estero, con tecnologia 4G e servizio VoLTE che ti permette di chiamare in alta definizione senza interrompere la navigazione. Puoi anche usare la rete come hotspot gratuito, controllando a distanza i tuoi dispositivi smart, e contare su un’assistenza sempre disponibile via chat, app o telefono, 24 ore su 24.

Con EVO 100, la gestione è altrettanto semplice: il rinnovo avviene automaticamente ogni mese e puoi dire addio ai sovrapprezzi nascosti. Non si tratta solo di una SIM, ma di una soluzione pensata per chi vuole muoversi senza preoccupazioni, avere tutto sotto controllo e godersi la connessione, ovunque e in qualsiasi momento. CoopVoce dimostra ancora una volta che è possibile combinare qualità, flessibilità e prezzi chiari, senza compromessi.

E in un mondo dove le tariffe cambiano spesso e le offerte nascondono sempre un “ma”, EVO 100 resta una promessa mantenuta: stesso prezzo per sempre, da sempre, con la libertà di usare la connessione come vuoi, senza sorprese e senza limiti inutili. È la semplicità portata al massimo, pensata per chi vuole solo navigare, comunicare e restare connesso senza complicazioni.