Instagram è in down: utenti in difficoltà nell’aprire i contenuti

È capitato quello che tanti utenti proprio non avrebbero voluto vista la loro dipendenza dalla celebre piattaforma social: Instagram durante questo pomeriggio è andato in down per molte persone. In questi attimi sono in corso diverse segnalazioni su Downdetector, con il picco che a quanto pare è stato raggiunto intorno alle ore 14:00. I problemi sarebbero stati notati soprattutto nel caricare i contenuti, soprattutto le Storie.

Stando ai dati visibili sul celebre sito dedicato alle segnalazioni, il 55% delle segnalazioni riguarda malfunzionamenti generali dell’applicazione, il 32% problemi legati al caricamento di foto e video e il 13% errori di connessione ai server. A quanto pare il down in questione sembra riguardare diversi servizi di Instagram, rendendo complicata sia la pubblicazione sia la visualizzazione dei contenuti. Alcuni utenti hanno riferito che l’app resta bloccata sulla schermata principale o mostra l’errore “Impossibile aggiornare il feed”.

Nessuna dichiarazione ufficiale da Meta, Instagram intanto è in down

La mappa delle interruzioni globali mostra che i problemi non riguardano solo l’Italia ma anche altre aree d’Europa, gli Stati Uniti e alcune regioni dell’Asia. Al momento Meta, società proprietaria di Instagram, non ha rilasciato alcuna comunicazione ufficiale in merito alle cause del down o ai tempi previsti per la risoluzione. Tuttavia, il flusso di segnalazioni continua a salire, segno che il malfunzionamento è ancora in corso.

Negli ultimi mesi, episodi simili si sono già verificati, spesso legati a problemi temporanei dei server centrali di Meta, che gestiscono anche Facebook, Messenger e Threads. In genere, l’azienda riesce a ripristinare i servizi entro poche ore, ma resta da capire se anche in questo caso il disservizio sia dovuto a un aggiornamento di sistema o a un guasto improvviso.

In attesa di un comunicato ufficiale, gli utenti stanno commentando la vicenda su X (ex Twitter), dove l’hashtag #InstagramDown è già entrato tra le tendenze mondiali.