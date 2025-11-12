Truffe via messaggio: come riconoscerle prima che sia troppo tardi

Negli ultimi anni le truffe via messaggio sono diventate uno dei pericoli digitali più diffusi. Non si tratta più di email mal scritte provenienti da indirizzi improbabili, ma di comunicazioni curate, spesso in lingua corretta e apparentemente inviate da aziende note o enti pubblici.

WhatsApp, Telegram e i vecchi SMS sono oggi gli strumenti preferiti dai truffatori, che puntano sull’urgenza e sulla fiducia per spingere a cliccare su link dannosi o a condividere dati personali.

I messaggi truffa arrivano con toni allarmanti: segnalano un pacco bloccato in dogana, una bolletta non pagata, un account sospeso o un rimborso in arrivo. In realtà, servono solo ad attirare l’attenzione e a convincere a fornire informazioni riservate.

Come distinguere i messaggi autentici da quelli falsi

Il primo segnale da notare è l’indirizzo o il numero di provenienza. I truffatori usano spesso numeri internazionali o account con nomi quasi identici a quelli ufficiali, cambiando una sola lettera o inserendo un simbolo.

Un altro elemento sospetto è la richiesta di dati sensibili: nessuna azienda seria chiede di inserire password, numeri di carta o codici OTP tramite link.

Su WhatsApp è possibile verificare se un messaggio è stato inoltrato più volte: l’etichetta “inoltrato frequentemente” è spesso presente nelle catene di truffe.

Inoltre, i link contenuti nei messaggi possono essere controllati senza aprirli: basta tenerli premuti per visualizzare l’indirizzo completo e verificare se porta a un sito ufficiale.

Le contromisure più efficaci

Bloccare e segnalare i numeri sospetti è fondamentale per evitare che continuino a circolare. WhatsApp e Telegram permettono di farlo con un solo tocco.

Un’altra precauzione utile è attivare la verifica in due passaggi, che aggiunge una protezione extra in caso di tentativi di accesso non autorizzato.

Aggiornare regolarmente il sistema operativo e le app di messaggistica riduce inoltre la possibilità che vulnerabilità note vengano sfruttate.

Restare vigili è l’unica vera difesa: le truffe digitali cambiano forma di continuo, ma si basano sempre sulla stessa leva, la fretta. Fermarsi un attimo prima di cliccare è spesso il modo più semplice per evitare un danno.