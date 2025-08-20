NewsTelefonia

iPhone 18 non avrà un modello base nella gamma: Apple cambia i piani

A quanto pare le ultime indiscrezioni trapelate sul web vedrebbero Apple intenzionata a cambiare la line-up l'anno prossimo.

scritto da Felice Galluccio
Secondo nuove indiscrezioni provenienti da etnews.com, Apple sarebbe pronta a rivedere in maniera sostanziale la propria tradizione legata agli eventi autunnali. Nel 2026, infatti, non ci sarà spazio per l’iPhone 18 nella sua versione “base”. Al classico keynote di settembre dovrebbero essere svelati soltanto quattro modelli: iPhone 18 Air, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max e il tanto atteso primo iPhone pieghevole. L’iPhone 18 standard troverà posto in un secondo momento, a inizio 2027, affiancato dall’iPhone 18e, in un evento dedicato oppure attraverso un annuncio ufficiale tramite comunicato stampa.

Questa scelta rappresenterebbe un cambiamento radicale rispetto al passato, visto che da anni Apple porta sul palco l’intera gamma in un’unica presentazione. L’idea sarebbe quella di separare i modelli premium da quelli più accessibili, creando due momenti distinti nel calendario annuale.

Apple cambia i tempi delle presentazioni, ecco per quale motivo

Il presunto cambio di strategia non sarebbe casuale, ma mirato a rafforzare vendite e margini. L’obiettivo, secondo quanto riportato, è quello di spingere una fetta più ampia di consumatori verso i dispositivi di fascia alta. Con i modelli più economici rimandati di diversi mesi, la scelta per chi desidera l’ultimo iPhone disponibile si restringerebbe inevitabilmente sulle versioni Pro, Air o sul pieghevole.

Apple avrebbe già comunicato questa nuova impostazione ai fornitori, segnale che il piano potrebbe essere più di una semplice ipotesi. Si tratterebbe, quindi, di una mossa pianificata e non di un esperimento isolato, destinata ad avere un impatto diretto sul modo in cui il pubblico percepisce la gamma iPhone.

Quest’anno, invece, non cambierà nulla: a breve verranno annunciati iPhone 17, Air, Pro e Pro Max, tutti insieme come da tradizione. Ma se l’indiscrezione troverà conferma, il 2026 segnerà l’ultima volta in cui iPhone base e modelli premium verranno presentati nello stesso evento. Staremo a vedere quali saranno i risvolti futuri riguardo a questa situazione che effettivamente è abbastanza inusuale.

