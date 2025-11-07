iPhone Air 2026 si farà? Il flop di quest’anno alimenta i dubbi ma Apple non molla

Negli ultimi giorni le opinioni in merito alla possibilità che Apple decida di dire addio a un futuro iPhone Air si sono diffuse con una certa insistenza, scontrandosi con pareri del tutto opposti, secondo i quali il colosso avrebbe già ben chiare le novità da introdurre sul prossimo melafonino ultra-sottile per correre ai ripari dal flop di quest’anno.

Ovviamente è ancora troppo presto per conoscere quali saranno i piani dell’azienda di Cupertino, ma, osservando i dati emersi, è evidente che le vendite di iPhone Air hanno deluso le aspettative. Risultati simili, inoltre, sono stati ottenuti da Samsung che ha già detto addio alla futura versione del suo ultra-sottile. Il colosso sudcoreano ha infatti giocato d’anticipo e rilasciato un Samsung Galaxy 25 Edge, il quale avrebbe dovuto spianare la strada a un futuro Galaxy S26 Edge che, a quanto pare, non sarà mai realizzato a causa delle scarse vendite del modello rilasciato quest’anno. Apple potrebbe seguire le orme di Samsung o introdurre novità rilevanti sul suo prossimo iPhone Air così da stupire il suo pubblico e riconquistarne la fiducia.

iPhone Air 2026: Apple potrebbe optare per un aggiornamento molto rilevante

Come già avvenuto ai tempi di iPhone mini, Apple ha puntato nuovamente sugli aggiornamenti estetici eliminando la possibilità di usufruire di alcune specifiche tecniche rilevanti, così da offrire al suo pubblico un melafonino bello ma poco funzionale. A differenza di quanto avvenuto con iPhone mini, le cui dimensioni rappresentavano la novità principale trovando il sostegno degli utenti ben disposti ad accogliere uno smartphone compatto, maneggevole e controtendenza, iPhone Air sembrerebbe non avere convinto gran parte del pubblico. Fatta eccezione per il suo design, il melafonino presenta delle debolezze non indifferenti, che potrebbero essere “risolte” dal colosso il prossimo anno, tramite l’introduzione di un doppio sensore fotografico.

Non è chiaro quanto il ricorso a una nuova fotocamera possa favorire le vendite di un nuovo iPhone Air ma, come sempre, Apple saprà giocare le sue carte e attirare l’attenzione degli utenti, decidendo se opportuno dire addio al suo ultra-sottile o ritentare con una versione aggiornata.