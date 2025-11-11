Ad
Intelligenza ArtificialeNewsScienza e Tecnologia

XMAN-R1, il robot umanoide che accoglie gli ospiti e collabora con altri robot

XMAN-R1, il robot segna l’inizio di una nuova era per i servizi alberghieri, l’AI incontra il contatto umano

scritto da Ilenia Violante 2 Minuti lettura
robot

A Shanghai, presso il Traders Hotel del gruppo Shangri-La, ha fatto il suo debutto XMAN-R1, il primo robot umanoide di Keenon Robotics progettato per operare insieme al personale umano e ad altri robot specializzati. L’obiettivo dell’azienda cinese è quello di creare un ecosistema di automazione che non sostituisca il lavoro umano, ma lo integri in modo naturale, migliorando efficienza, velocità e qualità del servizio.

Grazie al suo sistema AI multimodale KOM2.0, XMAN-R1 è in grado di combinare visione, linguaggio e azione per interpretare i contesti e reagire in tempo reale. Accoglie i clienti, fornisce informazioni e consegna piccoli oggetti, il tutto con movimenti fluidi e voce naturale. Keenon descrive il suo robot come “Role-Oriented, User-Friendly e Safety-First”, sottolineando l’importanza di interazioni sicure e comprensibili per gli ospiti.

Robot e AI per l’ospitalità del futuro: Keenon punta sull’automazione collaborativa

Intorno a lui lavora una vera squadra di robot complementari. Il modello W3 consegna pasti e oggetti in camera, S100 si occupa dei bagagli, C40 gestisce le pulizie e i modelli T10 e T3 servono nei ristoranti. Tutti operano in modo coordinato grazie alla piattaforma gestionale Keenon Cloud, che distribuisce i compiti in base alle richieste degli ospiti e alle priorità.

Con oltre 100.000 robot operativi in 60 Paesi, Keenon Robotics è una delle aziende leader mondiali nel campo della robotica di servizio. Il debutto di XMAN-R1 non è solo una dimostrazione tecnologica, ma rappresenta l’evoluzione verso un modello di automazione “ibrida”, dove i robot umanoidi gestiscono la parte relazionale mentre i modelli funzionali garantiscono precisione e continuità.

Al centro del progetto c’è KEENON ProS, una piattaforma di addestramento pensata per rendere i robot pronti a operare in contesti specifici, come hotel e ospedali. L’azienda immagina un futuro in cui macchine e persone collaborano in armonia, con i robot in grado di adattarsi all’ambiente umano piuttosto che sostituirlo. Insomma, il successo del debutto a Shanghai apre le porte a nuove applicazioni dell’intelligenza artificiale nell’accoglienza, confermando la Cina come uno dei principali centri mondiali per lo sviluppo della robotica sociale.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Ilenia Violante

Laureata in Culture Digitali con Specialistica in Marketing. Faccio della lettura e la scrittura il mio lavoro nonché la mia più grande passione !