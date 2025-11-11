Xiaomi 17 Ultra, la fotocamera sarà ancora più evoluta grazie a questa tecnologia

Il futuro Xiaomi 17 Ultra, atteso in Cina entro la fine del 2025, si prepara a diventare uno dei cameraphone più avanzati mai realizzati dal marchio. Secondo le ultime anticipazioni diffuse dal leaker Digital Chat Station, il dispositivo introdurrà una serie di novità tecniche che porteranno a un sensibile miglioramento della resa fotografica, soprattutto in condizioni di luce complessa.

Il cuore del sistema sarà un sensore principale di grandi dimensioni abbinato a un’ottica con apertura f/1,6, ma la vera innovazione sarà la tecnologia LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor) di nuova generazione. Questa soluzione consente ai singoli pixel di immagazzinare una quantità maggiore di informazioni luminose, riducendo così il rischio di sovraesposizione nelle immagini e nei video.

In pratica, LOFIC aggiunge un condensatore supplementare per aumentare la capacità di accumulo degli elettroni generati dalla luce, garantendo scatti più bilanciati e una gamma dinamica più ampia. Secondo la fonte, la fotocamera principale raggiungerà un’apertura effettiva di f/4,5, offrendo prestazioni eccellenti anche in ambienti poco illuminati e una nitidezza superiore rispetto ai modelli precedenti.

Tele da 200 MP e stabilizzazione avanzata

Lo Xiaomi 17 Ultra non si limiterà a migliorare il sensore principale: anche la fotocamera tele farà un deciso salto in avanti. Il nuovo modulo utilizzerà un sensore Samsung ISOCELL HPE da 200 MP con apertura effettiva f/8,6 e un sistema periscopico di nuova generazione, dotato di stabilizzazione ottica “full-lens” progettata internamente da Xiaomi. Questa soluzione dovrebbe garantire una compensazione più precisa dei movimenti e scatti stabili anche con zoom elevati.

Completano il comparto un ultra-grandangolare da 50 MP (Samsung ISOCELL JN5) e una fotocamera frontale OmniVision OV50M da 50 MP, configurazione che punta a un equilibrio perfetto tra qualità e versatilità.

Sotto la scocca troveremo il più recente chip Qualcomm di fascia alta, un display premium e una batteria di lunga durata, in linea con la tradizione “Ultra” di Xiaomi. Secondo molti osservatori, questo modello rappresenterà l’evoluzione diretta dello Xiaomi 17 Pro Max, ma con un design posteriore più essenziale e un modulo fotografico circolare di dimensioni notevoli, pronto a imporsi come nuovo punto di riferimento nel settore.