iPhone 17 Pro Max: una vera e propria rivoluzione fotografica

L’attesa per la nuova generazione di iPhone è sempre accompagnata da speculazioni. Ma a quanto pare quest’anno le voci sono più convincenti che mai. Queste fonti ritenute attendibili arrivano direttamente dal panorama tech. E Apple dovrebbe introdurre cambiamenti significativi sulla fotocamera dei modelli iPhone 17 Pro e Pro Max. Il cambiamento più evidente sarà estetico. Il classico “tassello” che ospita le lenti sarà rimpiazzato da una “camera bar“. Ossia una fascia orizzontale che coprirà l’intera larghezza del dispositivo. Questa modifica non è solo estetica. Ma soprattutto funzionale, necessaria per accogliere componenti più avanzati.

Zoom ottico 8x e sensore mobile: la nuova sfida di Apple per l’iPhone 17 Pro Max

Il restyling dovrebbe accompagnare un deciso upgrade hardware. In particolare per il modello di punta. iPhone 17 Pro Max, infatti, potrebbe essere il primo smartphone Apple dotato di un teleobiettivo da 48 megapixel. Si tratterebbe di un importante passo avanti rispetto ai 12 MP attualmente presenti nei modelli Pro. La nuova configurazione permetterebbe di catturare immagini con maggiore definizione e versatilità. Aprendo così nuove possibilità per gli utenti più esigenti.

Una delle innovazioni più discusse riguarda il sistema di zoom. L’iPhone 17 Pro Max potrebbe includere uno zoom ottico fino a 8x, grazie all’introduzione di una lente mobile. Questa tecnologia, già impiegata da alcuni concorrenti, permetterebbe di gestire più lunghezze focali reali, evitando il ricorso al “sensor cropping”. La soluzione attualmente usata da Apple per simulare uno zoom 2x.

La “camera bar” servirebbe anche a ospitare lenti più grandi e meccanismi più complessi, suggerendo che l’intera struttura del dispositivo sia stata ripensata attorno alla fotocamera. Secondo quanto riportato da Instant Digital, uno degli insider più affidabili, l’upgrade al sensore da 48 MP potrebbe restare esclusiva del modello Pro Max. Anche l’analista Ming-Chi Kuo ha confermato questa possibilità, alimentando ulteriormente le aspettative. La risposta definitiva arriverà a breve. La presentazione ufficiale degli iPhone 17 è prevista per il 9 settembre.