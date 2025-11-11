WindTre, arrivano le nuove offerte GO 200 L 5G e GO 200 XXL 5G

L’operatore telefonico italiano WindTre ha da poco reso disponibili nei negozi fisici autorizzati alcune nuove offerte di rete mobile. Ci stiamo riferendo alle nuove offerte note con il nome dj WindTre GO 200 L 5G e WindTre GO 200 XXL 5G. Si tratta di offerte di tipo operator attack, quindi disponibili all’attivazione dai nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero dagli altri operatori telefonici. Vediamo qui di seguito i dettagli.

WindTre, nei negozi arrivano ben due nuove offerte operator attack della gamma WindTre GO

Sono state da poco rese disponibili presso i negozi fisici dell’operatore telefonico WindTre ben due nuove offerte operator attack. La prima è l’offerta denominata WindTre GO 200 L 5G e la seconda è l’offerta denominata WindTre GO 200 XXL 5G. Entrambe le offerte sono disponibili all’attivazione soltanto dai nuovi clienti che richiedono la portabilità del proprio numero da specifici operatori telefonici. Tra questi, sono compresi Fastweb, Italia Power, Lyca Mobile, PLINK, Segnoverde e Dimensione Mobile. Vediamo cosa includono.