Samsung Galaxy S26 Ultra, pochi cambiamenti per il comparto fotografico

Le indiscrezioni riguardanti il Galaxy S26 Ultra si stanno susseguendo insistentemente. Il prossimo smartphone top di gamma di Samsung si sta scoprendo poco alla volta e le ultime informazioni trapelate permettono di valutare il comparto fotografico.

Il flagship coreano sarà caratterizzato da una dotazione hardware derivata da quella del predecessore con Samsung che non andrà a stravolgere troppo le soluzioni adottate. Infatti, stando a quanto emerso, possiamo aspettarci che l’azienda manterrà la stessa configurazione generale del Galaxy S25 Ultra.

Questo comporterà che il sensore principale sarà lo stesso HP2 da 200 megapixel adottato in precedenza. A supporto troveremo una lente ultragrandangolare JN3 da 50 MP, un teleobiettivo periscopico IMX854 5x da 50 MP e una fotocamera frontale IMX874 da 12 MP.

Samsung sembra intenzionata a non rivoluzionare il comparto fotografico del Galaxy S26 Ultra ma ad ottimizzare l’hardware a disposizione

Per quanto riguarda l’obiettivo telefoto da 3x, il Galaxy S26 Ultra potrà contare sul nuovo sensore Samsung S5K3LD da 12 MP invece della vecchia soluzione da 10 MP. Tra le novità segnalate dalle ultime indiscrezioni spicca anche l’introduzione del nuovo formato di registrazione video proprietario.

Samsung, infatti, introdurrà sui flagship di nuova generazione il format chiamato APV (Advanced Photo Video). La tecnologia permetterà di registrare a differenti qualità con la APV HQ che dovrebbe occupare circa 1,5 GB di spazio per ogni minuto e la APV LQ il cui utilizzo si attesta in circa 750 MB al minuto.

Alcuni analisti avevano anticipato che l’azienda coreana avrebbe cambiato approccio per quanto riguarda le ottiche dei propri device. Piuttosto che inseguire il conteggio sempre crescente dei megapixel, l’aziende preferirà concentrarsi sull’ottimizzazione hardware e software oltre ad aumentare la qualità per i propri sensori.

Se le informazioni trapelate dovessero essere veritiere, tale approccio sarebbe confermato considerando i cambiamenti minimi a livello hardware. Non reta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.