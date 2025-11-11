Google potenzia Gemini: ora legge Gmail e Drive

Gemini sta diventando sempre meno un chatbot e sempre più un assistente vero, quasi un collega di lavoro. Google ha appena presentato un aggiornamento importante per Gemini Deep Research, la versione “più riflessiva” della sua intelligenza artificiale, capace ora di accedere — con il consenso dell’utente — a Gmail, Drive e persino alle conversazioni su Chat. Non per curiosare, ma per capire meglio quello di cui abbiamo bisogno e restituire risposte molto più precise, ragionate e, finalmente, davvero utili.

Gemini Deep Research diventa un assistente completo

È un passo che cambia parecchio le carte in tavola. Fino a ieri, Gemini poteva solo cercare informazioni online e restituire una sintesi più o meno ordinata. Ora, invece, è in grado di mettere insieme i pezzi del nostro mondo digitale, pescando tra mail, documenti, fogli di calcolo o presentazioni per costruire analisi complesse, report dettagliati o piani strategici. In pratica, può preparare un documento partendo da tutto ciò che hai già creato, integrandolo con dati aggiornati dal web.

Sul blog ufficiale, Google ha parlato di una delle funzioni “più richieste di sempre”. E in effetti, la nuova modalità di ricerca va ben oltre la semplice risposta istantanea: Deep Research organizza un vero e proprio piano d’indagine. Decide quali fonti consultare, incrocia i risultati, elimina le informazioni superflue e ricompone tutto in un unico report coerente. E se qualcosa non convince, si può chiedere di rifare una parte, aggiungere fonti, o perfino trasformare il tutto in un documento Google o in un podcast generato dall’AI.

Un esempio pratico? Un team può chiedere a Gemini di preparare un’analisi di mercato per un nuovo prodotto, partendo dai file di brainstorming, dalle email di coordinamento e dai piani strategici salvati su Drive. Oppure si può chiedere un confronto con i concorrenti basato sia sui dati interni sia su quelli pubblici. Tutto in pochi minuti, e con un livello di contesto che finora nessun assistente virtuale era riuscito a raggiungere.

Per ora la funzione è disponibile solo su desktop, ma Google ha già promesso l’arrivo su mobile. E, come sempre, sottolinea che nessun dato personale verrà usato per addestrare i modelli: l’accesso avverrà solo previo consenso, e le informazioni resteranno sotto il pieno controllo dell’utente. Una promessa importante, perché se Gemini Deep Research dovesse mantenere davvero questo equilibrio tra potenza e privacy, potrebbe trasformarsi in uno strumento quotidiano tanto naturale quanto indispensabile.