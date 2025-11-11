Google Pixel 10 Pro: a sorpresa su AMAZON offerta da non perdere di 300 euro

La promozione di questi giorni disponibile su Amazon è sicuramente una delle migliori in circolazione, per la sua capacità di mettere a disposizione dei consumatori la possibilità di acquistare un Google Pixel 10 Pro, riuscendo a risparmiare molto più di quanto avrebbero mai immaginato. Un top di gamma a “basso costo”, è questo ciò che vi attende direttamente nei giorni che anticipano il Black Friday.

Le sue specifiche tecniche sono chiaramente tra le migliori in circolazione, pur rientrando entro i soliti canoni di dimensioni (152,8 x 72 x 8,6 millimetri) e peso (207 grammi), sempre ricordando che è uno smartphone completamente resistente all’acqua e agli agenti atmosferici di vario genere e tipo. Sotto il cofano si può trovare un processore di ultima generazione, parliamo di Google Tensor G5, octa-core con una frequenza di clock che raggiunge i 3,78GHz, fermo restando avere al suo fianco una PowerVR D-Series DXT-48, con addirittura 16GB di RAM.

Il display è da 6,3 pollici di diagonale, raggiunge una risoluzione di 1280 x 2856 pixel, fermo restando essere un LTPO OLED (con refresh rate che può oscillare tra un minimo di 1Hz fino a un massimo di 120Hz), passando anche per densità di 497 ppi, 16 milioni di colori e protezione Gorilla Glass Victus 2.

Solo con il canale Telegram @codiciscontotech potete avere le offerte Amazon in esclusiva sul vostro smartphone, scoprendo gratis anche i codici sconto.

Google Pixel 10 Pro, promozione a sorpresa su Amazon

Una spesa a sorpresa vi attende sul Google Pixel 10 Pro, nessuno effettivamente si sarebbe mai aspettato di riuscire a spendere solamente 854 euro per il suo acquisto, considerando che si parte da un listino di 1099 euro per il prodotto in oggetto. Ordinatelo subito collegandovi a questo link.

La variante di cui vi abbiamo parlato nel link sovrastante prevede 128GB di memoria interna, in fase di acquisto potreste anche scegliere modelli con quantitativi maggiori, ma con prezzi differenti.