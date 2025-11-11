Samsung Galaxy S25 Ultra, il prezzo AMAZON è PAZZESCO

Occasione assolutamente imperdibile in questi giorni su Amazon per acquistare il Samsung Galaxy S25 Ultra, uno smartphone che punta fortissimo sulla qualità e sulle specifiche tecniche di ultima generazione, mettendo sul piatto un rapporto qualità/prezzo assolutamente unico nel suo genere.

Tanta qualità in dimensioni che effettivamente superano gli standard a cui siamo solitamente abituati, raggiungendo per la precisione 218 grammi di peso con 162,8 x 77,6 x 8,2 millimetri di spessore, per un prodotto che integra un display da 6,9 pollici di diagonale, un Dynamic AMOLED 2X con refresh rate a 120Hz, capacità di raggiungere una risoluzione di 1440 x 3120 pixel e anche densità di 500 ppi (protezione Gorilla Glass Armor 2 contro urti e graffi).

Il processore è il Qualcomm Snapdragon 8 Elite, octa-core con la sua capacità di raggiungere una frequenza di clock di addirittura 4,47GHz, passando anche per la presenza della solita ottima GPU Adreno 830, nonché con alle spalle 12GB di RAM e tanta memoria interna (che comunque non è espandibile con microSD). Nulla da dire per quanto riguarda il comparto fotografico, poiché nella parte posteriore è presente un sensore principale da 200 megapixel, seguito da ben altri 3 moduli: due da 50 megapixel (rispettivamente ultragrandangolare e teleobiettivo), per terminare con gli ultimi 10 megapixel di teleobiettivo 5x.

Samsung Galaxy S25 Ultra, uno sconto mai visto prima su Amazon

La spesa per l’acquisto di questo Samsung Galaxy S25 Ultra è decisamente più bassa di quanto avreste mai immaginato, il suo listino di 1499 euro è un lontanissimo ricordo, l’utente oggi si ritrova a poter investire un contributo pari a soli 899 euro, risparmiando il 40% del valore originario. Il prodotto può essere ordinato subito qui.

I suoi punti di forza sono molteplici, per scoprirli collegatevi il prima possibile al link sovrastante.