Samsung Galaxy S25 Edge vs iPhone Air, sconfitta in partenza

Samsung non demorde e continua con i suoi tentativi di battere Apple dopo l’uscita dell’iPhone Air, con l’obiettivo di contendersi il primato per lo smartphone più sottile realizzato. L’azienda sudcoreana punta tutto sul suo Galaxy S25 Edge. Sono stati pubblicati alcuni spot pubblicitari in cui l’azienda lo paragona direttamente all’iPhone Air, ma non così convincenti come ci si aspetterebbe.

Il dispositivo ultrasottile proposto da Samsung ha un sensore per la fotocamera principale di 200 MP, oltre ad una seconda fotocamera sul retro, l’ultra-grandangolo. L’iPhone Air, invece, monta una 48 MP anteriormente e non ha più di una fotocamera principale sulla parte posteriore. Samsung mette in luce queste differenze nei suoi ultimi spot, ponendo l’accento soprattutto sull’Instant Slow Motion, funzione interessante, non disponibile sulla controparte proposta da Apple. Tuttavia, va sottolineato che, per quanto vero non ha a che fare con lo spessore del dispositivo.

Samsung cerca in vano di far emergere il Galaxy S25 Edge rispetto all’iPhone Air

Non si sa ancora se fa parte di una strategia più ampia di Samsung, quasi un abbassare la guardia per poi stupire davvero con lanci futuri. Per il momento, i punti su cui l’azienda cerca di scontrarsi con Apple sembrano abbastanza deboli e poco a favore. Samsung pare abbia anche abbandonato l’idea di dare al Galaxy S25 Edge un successore. Già questa scelta la dice lunga sulle reali sorti e il reale successo di questo smartphone. Certo, anche l’iPhone Air non ha fatto breccia come ci si aspettava, ma ha per lo meno sortito quell’effetto wow iniziale che al momento manca per l’Edge S25, nonostante i tentativi di Samsung tra uno spot pubblicitario e l’altro in cui li mette a confronto.

iPhone Air ne esce bene paradossalmente, al contrario di quel che intendeva fare Samsung mettendo in luce le differenze tra i due dispositivi. Tuttavia, ribadiamo che il dispositivo lanciato da Apple non sta andando tanto meglio: si vocifera che sia il peggiore di sempre per vendite complessive, per lo meno tra tutti gli iPhone del 2025.

Probabilmente la colpa non è né di Apple né di Samsung. Per quanto ben riusciti – i due rispettivi esperimenti nel realizzare uno smartphone ultrasottile – tutto questo non basta. Diventa davvero difficile convincere gli utenti a rinunciare a fotocamere versatili, potenti o all’autonomia della batteria, solo in nome dello spessore. Soprattutto se anche il prezzo non cala a sua volta.