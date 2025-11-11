Iliad: l’offerta Giga 150 punta su semplicità, trasparenza e 5G accessibile

Nel mercato sempre più competitivo della telefonia mobile italiana, Iliad continua a distinguersi per la sua politica chiara e senza sorprese. La sua offerta di punta, Giga 150, propone 150GB in 4G/4G+, minuti e SMS illimitati al prezzo di 7,99€ al mese per sempre, confermando il posizionamento del brand come simbolo di trasparenza e convenienza. L’attivazione della SIM costa 9,99€, ma l’offerta resta la stessa nel tempo, senza vincoli o costi nascosti, un aspetto che ha contribuito a fidelizzare milioni di clienti in Italia.

Rete 5G Iliad e filosofia “no vincoli”: la rivoluzione continua

Oltre ai 150GB mensili, la promo include 11GB dedicati in roaming Europa e minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni internazionali, rendendola una delle più complete nella sua fascia di prezzo. Superata la soglia dei 150GB, l’utente può scegliere se continuare a navigare a consumo (0,90 centesimi ogni 100MB), mantenendo il pieno controllo sulle spese. Anche i servizi accessori, come hotspot, segreteria telefonica e controllo credito residuo, sono inclusi gratuitamente, una scelta coerente con la filosofia “zero extra costi” che Iliad promuove sin dal suo arrivo nel mercato italiano.

La rete 5G Iliad copre oggi oltre il 97% della popolazione, garantendo una connessione veloce e stabile, con velocità fino a 30 Mbps per le offerte base e prestazioni “full speed” su piani dedicati. L’azienda sottolinea il proprio impegno nel mantenere la copertura nazionale al passo con gli standard europei, offrendo una navigazione fluida anche in movimento e un’esperienza ottimizzata per lo streaming, il gaming e il lavoro da remoto.

A rendere l’esperienza ancora più intuitiva c’è l’app Iliad, disponibile su Google Play e App Store, che consente di gestire in autonomia ricariche, consumi, portabilità e rinnovi mensili. Nessun contratto vincolante, nessuna penale di recesso. Gli utenti sono liberi di cambiare o disattivare l’offerta in qualunque momento, un principio che resta al centro dell’identità del brand.