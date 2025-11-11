Paramount+: annunciati nuovi aumenti e niente prova gratuita

Il mondo dello streaming si prepara a una nuova fase di modifiche tariffarie. Nello specifico, Paramount+ ha annunciato un aumento dei prezzi negli Stati Uniti a partire dal 15 gennaio 2026. La decisione arriva in concomitanza con la pubblicazione dei risultati finanziari di Paramount Global. Segnalando una strategia più aggressiva sul fronte economico, coerente con il recente rinnovamento della società. L’incremento riguarderà sia il piano Essential, che conterrà pubblicità e passerà da 7,99 a 8,99 dollari al mese, sia il piano Premium, senza interruzioni pubblicitarie, che salirà da 12,99 a 13,99 dollari. Inoltre, Paramount ha deciso di eliminare del tutto i periodi di prova gratuiti. Una mossa che riduce ulteriormente le possibilità di accesso iniziale al servizio senza costi. Anche se per ora l’aumento dei prezzi riguarda solo gli Stati Uniti, esperienze precedenti in Canada e Australia suggeriscono che tale strategia potrebbe estendersi ad altri mercati internazionali.

Paramount+: ecco i dettagli sulle modifiche delle tariffe

Tali cambiamenti economici si inseriscono in un contesto più ampio di ristrutturazione interna. Dopo la fusione da 7,7 miliardi di dollari con Skydance Media, Paramount ha affrontato una serie di licenziamenti e un cambio di vertici. Affidando la direzione di CBS News alla giornalista Bari Weiss, fondatrice di The Free Press. Dal gennaio 2026, inoltre, i dipendenti dovranno tornare a lavorare in ufficio cinque giorni su sette, segnando la fine del modello ibrido introdotto durante la pandemia.

Nonostante le novità sul fronte tariffario e organizzativo, Paramount+ continua a crescere. Nel secondo trimestre del 2025, la piattaforma ha guadagnato 1,4 milioni di abbonati. Arrivando a un totale di 79,1 milioni di utenti in tutto il mondo. A sostenere tale sviluppo contribuiscono accordi esclusivi, come quello con la UFC, che trasmetterà in diretta gli incontri di arti marziali miste. E una programmazione basata sui cataloghi di CBS e Showtime.

In un settore sempre più competitivo e costoso, l’approccio di Paramount riflette la crescente necessità per le piattaforme di streaming di bilanciare investimenti sui contenuti con sostenibilità economica. Trasferendo parte dei costi direttamente sugli abbonati.