Paramount e Skydance insieme: arriva la conferma ufficiale

La nascita di Skydance Corporation non è stata un semplice passaggio societario, ma il culmine di mesi di trattative. L’acquisizione di Paramount Global da parte di Skydance Media, conclusa per 8 miliardi di dollari, ha ottenuto il via libera della Federal Communications Commission. Ciò solo a fronte di concessioni significative all’amministrazione Trump. Tra le condizioni imposte figurano la soppressione dei programmi di Diversity, Equity and Inclusion. Oltre che la nomina di un supervisore alla CBS News, incaricato di ricevere segnalazioni su possibili distorsioni nei contenuti e di garantire pluralità di opinione.

Nasce Skydance Corporation: ecco i dettagli dell’acquisizione di Paramount Global

David Ellison, figlio del fondatore di Oracle, Larry Ellison, ha assunto la guida della nuova entità. Ciò in qualità di presidente e amministratore delegato. La sua visione, esposta in una lettera aperta a dipendenti e investitori, mira a una trasformazione radicale. La società sarà riorganizzata in tre aree principali. Si tratta di studi cinematografici, streaming e media televisivi. L’obiettivo è rendere l’azienda più agile, efficiente e pronta ad affrontare un salto tecnologico di ampia portata.

Ellison punta a ridurre drasticamente i costi in ambiti come infrastrutture tecnologiche, manodopera, immobili e catene di approvvigionamento. Il tutto con la prospettiva di superare i 2 miliardi di dollari di efficienze già previsti. Ma la sua ambizione va oltre la contabilità. Vuole proiettare la nuova Paramount verso un modello “tech-forward”. Facendo riferimento a soluzioni come l’uso dell’intelligenza artificiale per traduzioni automatiche, set virtuali per le riprese e piattaforme pubblicitarie proprietarie.

Per il pubblico, il cambiamento più tangibile sarà l’integrazione tecnologica di Paramount Plus e Pluto TV, il servizio gratuito disponibile anche in Italia. Le due piattaforme condivideranno un’unica infrastruttura, riducendo costi e offrendo un’esperienza d’uso più fluida. Con tali premesse, Skydance Corporation si presenta come un’azienda pronta a reinventarsi, nonostante le tensioni che hanno accompagnato la sua nascita. Non resta che attendere e scoprire le prossime evoluzioni.