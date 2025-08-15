ApprofondimentiNewsTV e Streaming

Paramount e Skydance insieme: arriva la conferma ufficiale

Con Paramount che entra a far parte dell'universo Skydance sono attesi cambiamenti importanti per il settore dell'intrattenimento.

scritto da Margareth Galletta
Paramount

La nascita di Skydance Corporation non è stata un semplice passaggio societario, ma il culmine di mesi di trattative. L’acquisizione di Paramount Global da parte di Skydance Media, conclusa per 8 miliardi di dollari, ha ottenuto il via libera della Federal Communications Commission. Ciò solo a fronte di concessioni significative all’amministrazione Trump. Tra le condizioni imposte figurano la soppressione dei programmi di Diversity, Equity and Inclusion. Oltre che la nomina di un supervisore alla CBS News, incaricato di ricevere segnalazioni su possibili distorsioni nei contenuti e di garantire pluralità di opinione.

Nasce Skydance Corporation: ecco i dettagli dell’acquisizione di Paramount Global

David Ellison, figlio del fondatore di Oracle, Larry Ellison, ha assunto la guida della nuova entità. Ciò in qualità di presidente e amministratore delegato. La sua visione, esposta in una lettera aperta a dipendenti e investitori, mira a una trasformazione radicale. La società sarà riorganizzata in tre aree principali. Si tratta di studi cinematografici, streaming e media televisivi. L’obiettivo è rendere l’azienda più agile, efficiente e pronta ad affrontare un salto tecnologico di ampia portata.

Ellison punta a ridurre drasticamente i costi in ambiti come infrastrutture tecnologiche, manodopera, immobili e catene di approvvigionamento. Il tutto con la prospettiva di superare i 2 miliardi di dollari di efficienze già previsti. Ma la sua ambizione va oltre la contabilità. Vuole proiettare la nuova Paramount verso un modello “tech-forward”. Facendo riferimento a soluzioni come l’uso dell’intelligenza artificiale per traduzioni automatiche, set virtuali per le riprese e piattaforme pubblicitarie proprietarie.

Per il pubblico, il cambiamento più tangibile sarà l’integrazione tecnologica di Paramount Plus e Pluto TV, il servizio gratuito disponibile anche in Italia. Le due piattaforme condivideranno un’unica infrastruttura, riducendo costi e offrendo un’esperienza d’uso più fluida. Con tali premesse, Skydance Corporation si presenta come un’azienda pronta a reinventarsi, nonostante le tensioni che hanno accompagnato la sua nascita. Non resta che attendere e scoprire le prossime evoluzioni.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Margareth Galletta

Ciao sono Margareth, per gli amici Maggie, la vostra amichevole web writer di quartiere. Questa piccola citazione dice già tanto di me: amo il cinema, le serie tv, leggere e cantare a squarciagola i musical a teatro. Se a questo aggiungiamo la passione per la fotografia e la tecnologia direi che è facile intuire perché ho deciso di studiare e poi lavorare con la comunicazione.