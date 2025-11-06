Paramount+: ecco le novità in arrivo sulla piattaforma

Paramount+ arricchisce la propria offerta con novità interessanti. Il palinsesto del mese punta a catturare diversi pubblici, offrendo titoli che combinano intrattenimento e riflessione, e confermando la piattaforma come un punto di riferimento per gli appassionati streaming. La piattaforma propone nuove produzioni come Crutch, con Tracy Morgan protagonista di una commedia familiare ambientata ad Harlem. A cui si aggiungono film come Tutti i diavoli sono qui, thriller britannico ambientato a Dartmoor. Heart Eyes, commedia romantica con venature horror, e Fireflies, dramma sulle difficoltà dell’esilio e la ricerca della propria identità.

Paramount+: ecco le ulteriori novità

Ad arricchire la piattaforma c’è anche la seconda stagione di Landman, disponibile dal 16 novembre. Ambientata nel Texas occidentale, la serie segue Tommy Norris, interpretato da Billy Bob Thornton, tra operai del petrolio e miliardari improvvisati. Raccontando le tensioni generate dal boom economico e le sfide morali che ne derivano.

Tra le novità più attese spicca la stagione finale di Vita da Carlo, disponibile dal 28 novembre. La serie ha debuttato alla Festa del Cinema di Roma. È il risultato della collaborazione tra Carlo Verdone, Nicola Guaglianone e Menotti, con la produzione affidata a Luigi e Aurelio De Laurentiis. La narrazione riprende le vicende di Carlo dopo l’episodio del Festival di Sanremo. Esplorando il ritorno del protagonista a Roma per insegnare regia al Centro Sperimentale di Cinematografia. Tra i ritorni più attesi figura Matlock, con Kathy Bates nel ruolo di Madeline “Matty” Matlock. La nuova stagione, disponibile dal 30 novembre, segue la protagonista mentre affronta nuovi casi legali e cerca di far luce sulla morte della figlia.

Con tali novità Paramount+ evidenzia la propria strategia. La piattaforma, infatti, punta a diversificare l’offerta, combinando intrattenimento di qualità e contenuti originali. La varietà dei generi e delle storie proposte evidenzia come le piattaforme streaming continuino a trasformare il modo di fruire la televisione. Offrendo esperienze narrative sempre più ricche e complesse.